Esquerra exigeix el traspàs de competències a la DGT

El grup d’Esquerra Republicana al Congrés continua exigint al Gobierno la necessitat de trobar una solució a la problemàtica dels exàmens de conducció a demarcacions com la de Girona. Pels republicans, la solució definitiva per posar fi a la llista d’espera a l’hora de realitzar l’examen pràctic de conducció a la demarcació de Girona, passa per un traspàs de les competències de la Direcció General de Trànsit al Servei Català de Trànsit, en matèria d’expedició de permisos de conduir i de realització d’exàmens teòrics i pràctics. I amb aquesta finalitat ha presentat una Proposició no de Llei que s’ha de debatre en la Comissió de Seguretat Vial del Congrés.

La diputada republicana, Teresa Jordà, afirma que “hem constatat que el govern espanyol no té cap interès en resoldre la terrible problemàtica que hi ha a casa nostra. Tenim a més de 8.000 alumnes que, amb la teòrica a la butxaca, porten mesos esperant poder fer l’examen pràctic”. I ha afegit: “El problema no és puntual i, malgrat portar anys reclamant una solució viable, l’Estat ha demostrat que no sap resoldre el conflicte”.

Malgrat que el govern de l’Estat va anunciar el passat mes de maig la incorporació de 500 administratius per reduir les llistes d’espera per examinar-se arreu i també l’augment de la plantilla d’examinadors de trànsit, continua existint un problema estructural de falta de personal a demarcacions com la de Girona.

“Ens consta que hi ha persones que han hagut de desplaçar-se a províncies com Conca, per poder-se treure el carnet de conduir. Províncies que tenen més examinadors que demanda i ja hi ha gironins i gironines que han optat per traslladar-se unes setmanes a aquestes ciutats per poder obtenir la llicència”, explica Jordà. “No podem permetre que un tràmit tan necessari per la ciutadania impliqui haver d’assumir costos extra de desplaçament i d’allotjament, així com una gran disponibilitat horària”, ha reivindicat la diputada republicana.

Els republicans creuen fonamental que les competències es traspassin de forma immediata al Servei Català de Trànsit, per tal de posar fi a la problemàtica que fa gairebé quatre anys que s’arrossega: “hi ha moltes persones que depenen de l’obtenció del carnet de conduir per optar a llocs de feina o molts joves de municipis rurals que es veuen condicionats a escollir uns estudis o altres en funció de les seves possibilitats de mobilitat”, ha conclòs Jordà.