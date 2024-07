Onze investigats a Girona en una operació estatal contra les estafes bancàries

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a les estafes bancàries que operava a l'Estat amb la detenció de 100 persones, 79 de les quals a Barcelona. També hi ha 151 investigats, 11 dels quals a Girona, i 8 a Lleida i a Tarragona. Majoritàriament, són joves d'entre 18 i 25 anys que es feien passar per les entitats bancàries de les víctimes a través del telèfon. Un cop es guanyaven la seva confiança, els demanaven l'accés als comptes bancaris i els sostreien els diners. Estan acusats dels delictes de pertinença a organització criminal, estafa -amb centenars de víctimes- i blanqueig de capitals. La investigació va començar fa dos anys amb nombroses denúncies a Màlaga, on es van estafar fins a 1,2 milions d'euros.

Els agents de la Guàrdia Civil van descobrir que totes les estafes tenien un vincle comú. Els delinqüents suplantaven el número de telèfon d'una entitat bancària concreta, des del qual enviaven SMS a clients de la mateixa i després feien trucades telefòniques fent-se passar per empleats del banc a fi d'accedir al compte bancari dels perjudicats. Un cop aconseguien accedir-hi, aprofitaven per fer compres i transferències de diners sense el seu consentiment.

El grup tenia encarregats de rebre les primeres transferències de les víctimes mitjançant creació de comptes bancaris o encarregats de captar col·laboradors, gestionar les comissions i organitzar el moviment dels diners estafats fins a aconseguir blanquejar-lo. Els diners usurpats acabaven en comptes a l'estranger o invertit en criptoactius.

S'han resolt gairebé la totalitat dels delictes denunciats, amb la identificació d'un total de 422 autors amb diferents graus de participació dins de l'organització.

També s'han analitzat 472 comptes bancaris i 708 línies telefòniques, en la seva gran majoria línies donades d'alta amb dades falses o amb identitats usurpades.

L'operació ha estat desenvolupada per la Guàrdia Civil de Màlaga, amb el suport de les diferents comandàncies de les 39 demarcacions en les quals s'ha actuat.