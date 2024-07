L'hospital Trueta arriba a les 80 ablacions quirúrgiques en cinc anys que permet corregir arrítmies cardíaques

L'hospital Josep Trueta de Girona ha arribat a les 80 ablacions quirúrgiques des de que es va posar en funcionament aquest servei el 2018. Es tracta d'una intervenció que permet reparar les fibril·lacions auriculars, un tipus d'arrítmies cardíaques que tenen alguns pacients. L'ablació quirúrgica és una operació que se sol aplicar a persones que, tot i seguir un tractament farmacològic, pateixen aquestes arrítmies de manera continuada i que es combinen amb d'altres patologies cardíaques. Per aquesta raó, l'operació es fa coincidint amb una altra cirurgia del cor, com poden ser les valvulopaties, els aneurismes d'aorta ascendent o la patologia coronària. Aquestes arrítmies solen incrementar-se a partir dels 50 anys.

També apareixen en el context d'altres malalties relacionades amb el cor i pot desencadenar una embòlia o un ictus. Tot i que es pot tractar amb procediments menys invasius, l'ablació quirúrgica s'ha demostrat més efectiva. A l'hospital Josep Trueta aquest procediment va començar a oferir-se a la cartera de serveis el 2018, i va ser el primer hospital de l'Institut Català de la Salut i el segon de català a dur-lo a terme, després del Clínic de Barcelona.

Des d'aleshores, el Servei de Cirurgia Cardíaca del centre s'ha consolidat dins la seva cartera assistencial, i ha passat de vuit intervencions el 2018 a les setze que es van fer el 2023. La progressió es manté aquest 2024, ja que durant els sis primers mesos ja s'han fet nou intervencions.

El conjunt de tècniques emprades en l'ablació de la fibril·lació auricular van des d'ablacions senzilles fins al procediment complet MAZE IV. Es basen en l'ús d'un aparell que emet calor per radiofreqüència i fred per crioablació. A través d'aquest dispositiu, el professional fa talls precisos a les aurícules per tal de crear un patró de teixit que el que fa és bloquejar els senyals elèctrics erronis que causen els batecs irregulars. El procediment es pot fer a la vegada que es duu a terme una altra cirurgia cardíaca.

Un 80% curen l'arrítmia

Els resultats obtinguts, en vuit de cada deu casos que es practica la intervenció, l'arrítmia acaba desapareixent en els cinc anys posteriors a l'operació. Des del centre assenyalen que els beneficis que experimenta el pacient és una millora de la qualitat de vida, ja que deixa de patir la sensació de tenir una arrítmia i, alhora evita ingressos hospitalaris.

Actualment el Trueta disposa actualment d'un equip de professionals propi, format per cinc cirurgians cardíacs, dos perfusionistes -professionals d'infermeria que s'encarreguen de la màquina de circulació extracorpòria durant l'operació-, a més de set infermeres instrumentistes de quiròfan i anestesistes amb especialització cardíaca.