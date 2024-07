Els sis municipis de la Vall de Camprodon volen un servei compartit de Policia Local per tenir més vigilància. La comissaria de Mossos està a Ripoll, a l'altra vall, i volen reduir els temps de resposta. Actualment Camprodon és l'únic que té Guàrdia Municipal, un servei que fa un temps es va ampliar també a Llanars -el poble del costat- amb bons resultats. Per poder arribar a la resta de la vall, però, caldria desplegar un cos d'agents de Policia Local. Ja han iniciat converses amb el Departament d'Interior per calcular el cost que suposaria per als municipis i els requisits necessaris. "Ens sentim oblidats. Esperem que ens donin un cop de mà i que no ens posin problemes", explica a l'ACN l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart.