44.566 alumnes participen en els Recursos Educatius a la Garrotxa

Des de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Garrotxa, elaboren cada any els Recursos Educatius, unes activitats curtes que es proposen, majoritàriament, en horari lectiu i que tracten diverses temàtiques: salut, diversitat, natura, arts, entre d’altres. Durant el curs 2023-2024 es van oferir 198 propostes diferents i es van realitzar 1.736 activitats, un 3% més que el curs anterior. En total van participar 42 centres educatius i 44.566 infants i joves -aquest nombre es refereix als estudiants que van passar per les activitats sense tenir en compte que alguns n’han fet més d’una-. De fet, de mitjana cada estudiant d’entre 3 i 12 anys va participar en dues activitats.

Es tracta d’unes propostes que empreses, entitats i institucions diverses ofereixen als centres escolars d’Olot i de la Garrotxa, pensades per complementar la tasca docent dels mestres i professors. Poden ser xerrades, tallers, jocs, obres de teatre, visites guiades, entre d’altres. Amb aquests Recursos Educatius el que pretén l’Ajuntament és apropar als centres escolars els professionals de referència de diferents àmbits de coneixement i facilitar la trobada entre els organitzadors de propostes educatives i docents.

Més enllà de gestionar els Recursos, l’Àrea de Cultura i Educació també organitza propostes pròpies en les quals van participar, segons el consistori, prop de dotze mil infants i joves.

Els recursos educatius passen als diferents equipaments de la ciutat, tant els Museus, com el Teatre o la Biblioteca. L’oferta d’activitats canvia cada any. Durant el curs 23-24 es van oferir visites guiades als Museus d’Olot i activitats diverses per descobrir què guarden, conèixer com treballen els artistes o com és el món de la conservació de les obres d’art, entre d’altres. En l’àmbit de les arts escèniques es van oferir funcions de música, dansa, teatre, circ, per a tots els cursos. També es va fer Mapadeball, «un projecte educatiu que apropa la dansa als joves amb la participació de coreògrafs i ballarins professionals». Altres activitats dins del catàleg de recursos educatius van ser activitats artístiques organitzades per l’Escola Municipal d’Expressió, audicions a les aules, visites a la Biblioteca per conèixer l’equipament, saber com funciona i quins serveis ofereix, entre altres.