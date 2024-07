Un conductor begut bolca amb el cotxe després de xocar amb un d'aparcat a Olot

Un conductor begut va bolcar aquest dimarts amb el cotxe després de xocar amb un que estava aparcat a Olot.

El succés va tenir lloc poc abans de les set del vespre al carrer de Marià Jolis Pellicer quan un cotxe que venia del carrer Ramon i Cajal i baixava cap al del Pou del Glaç es va accidentar.

Va xocar contra un vehicle aparcat a la dreta i arran de la topada, va acabar bolcat enmig del carrer de forma lateral.

A la zona s'hi van desplaçar la Policia Municipal d'Olot, els Bombers i el SEM.

En arribar la policia ja es van trobar el conductor fora del seu vehicle i li van practicar el test d'alcoholèmia. Aquest va donar positiu i per aquest motiu, els agents van instruir diligències i van denunciar al conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per anar sota l'efecte de les begudes alcohòliques, indiquen fonts oficials.

El SEM també va atendre l'home i el va evacuar posteriorment a l'hospital d'Olot ferit de molt poca consideració.