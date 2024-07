Desmantellen una banda a Lloret que assaltava habitatges i establiments amb armes de foc

La policia ha desmantellat a Lloret de Maruna organització criminal que es dedicava a cometre assalts violents amb arma de foc en domicilis i establiments comercials de Catalunya i la Comunitat Valenciana.

La investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra -Unitats d’Investigació de Vic, Selva Litoral, Arenys de Mar, Mataró la Unitat Central d’Atracaments de la DIC- juntament amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil, ha conclòs amb la detenció de cinc homes i una dona d’entre 23 i 45 anys, tots veïns de Lloret com a presumptes autors de com a mínim 14 robatoris violents. Als membres del grup criminal se’ls hi atribueixen, a més del delicte de robatori amb violència o intimidació, delictes com detenció il·legal, usurpació de funcions públiques, salut pública i pertinença a grup criminal.

Es dona el cas que per cometre els cops, els integrants del grup es disfressaven d’infermers, policies o repartidors per enganyar la víctima, per dificultar la seva identificació i garantir l’èxit. El 15 de juliol, els cossos policials van fer quatre entrades i perquisicions als domicilis dels investigats que es trobaven a Lloret i Blanes. Aquí a banda de fer les detencions, els agents van intervenir un total de 38.615 euros i joies, diferents telèfons mòbils i diferents elements relacionats directament amb l’activitat delictiva del grup.

A banda, cal destacar que a Lloret de Mar també van desarticular un important punt de venda de diferents drogues, liderat per un membre del grup criminal. Aquí van comissar diverses substàncies estupefaents valorades en el mercat il·lícit en més de 15.000 euros. En concret van intervenir cocaïna, MDMA, haixix, marihuana, entre d’altres, per un valor al mercat il·lícit de més de 15.000 euros.

La investigació continua oberta i no descarten la detenció de més persones implicades.

Des del novembre

La investigació es va iniciar el passat 11 de novembre de 2023 quan els agents van tenir coneixement d’un seguit de diferents robatoris amb violència i intimidació en domicilis i en establiments comercials situats a les comarques centrals, a la zona metropolitana nord de Barcelona i Girona. En un principi els Mossos d'Esquadra van crear un equip conjunt amb les Unitats d’Investigació de Vic, Selva Litoral, Arenys de Mar, Mataró i la Unitat Central d’Atracament de la Divisió d’Investigació Criminal, per fer-se càrrec d'aquest cas.

L’autoria d’aquests fets es va atribuir a un grup criminal molt actiu i amb una gran mobilitat pel territori català, el qual estava liderat per un home que cometia els robatoris sol o juntament amb altres persones. Primer, analitzaven i treballaven exhaustivament els diferents objectius a assaltar, i després, a l’hora de cometre el robatori, llogaven vehicles, utilitzaven armes de foc i es disfressaven d’infermers, policies o repartidors per enganyar la víctima, per dificultar la seva identificació i garantir l’èxit de l’acte delictiu.

Els investigadors van identificar tots els membres d’aquest grup i van detectar que eren molt itinerants, és a dir, no només es desplaçaven pel territori català, sinó que també van dirigir-se, en diferents ocasions, fins a la Comunitat Valenciana. Per aquest motiu, es va establir un equip conjunt de treball amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil i es va tenir coneixement, també, que aquest grup va cometre diferents robatoris a la demarcació d’Alacant.

El cas es va explotar el 15 de juliol, quan les diferents Unitats d’Investigació, juntament amb Policia Nacional i Guàrdia Civil, van dur a terme quatre entrades i perquisicions als domicilis dels investigats situats a les localitats de Blanes i Lloret de Mar. Els arrestats van passar a disposició judicial el 17 de juliol davant del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Vic.