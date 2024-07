La fundació Humana recupera més de 734.000 peces de roba a Girona

“Més de 734.000 peces de roba recuperades al primer semestre han tingut una segona vida i no han acabat en un abocador”, aquest és el balanç que fa la fundació Humana del servei de recollida selectiva de roba usada a la província de Girona durant el primer semestre d’enguany. A més, l’entitat assegura que de la gestió d’aquest residu es deriven beneficis ambientals, amb 1.660 tones de CO² no emeses i també socials, com la creació d’ocupació verda, l’execució de projectes de cooperació al desenvolupament i programes socials a Catalunya.

La gestió del tèxtil usat contribueix a la lluita contra el canvi climàtic, ja que per cada kg de roba recuperada s’hi evita l’emissió de 6,1 kg de CO², segons un estudi de la “Federació Humana People to People”. Tanmateix, l’entitat recorda que a aquest benefici ambiental cal afegir-ne el social: la creació d’ocupació verda. De la mateixa manera, la fundació Humana genera un lloc de treball a Catalunya per cada 18.000 kg de tèxtil recollit. “A més, els recursos que se n’obtenen es destinen principalment als programes de desenvolupament que Humana du a terme als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals. Per exemple, projectes de formació de professors de primària, d’agricultura sostenible o contra el VIH/SIDA o la tuberculosi”, expliquen des de la fundació.

Dades globals a Catalunya

Pel que fa a Catalunya, cada persona genera uns 22 kg de residus tèxtils anualment i només 2,3 kg es recullen selectivament per un gestor autoritzat com ara Humana: és l’11%,. A la majoria de les llars d’Espanya i Catalunya, els tèxtils es llencen encara dins la fracció rebuig, la qual cosa es tradueix en una xifra global de 147.000 tones de residus tèxtils llençats sense retorn, segons l’Agència de Residus de Catalunya.

Des de la fundació expliquen que la gestió del tèxtil usat viu un moment clau, fruit de l’impuls que han donat l’Estratègia per a Tèxtils Circulars i Sostenibles de la UE i la Llei 7/2022 del 8 d’abril, de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular, que responen a la creixent sensibilitat de la ciutadania en relació a la sostenibilitat de la moda.

“La recollida selectiva de roba té un gran potencial per a garantir-ne una segona vida: gairebé el 60% se’n pot reutilitzar i el 32%, reciclar. El primer objectiu sempre és la reutilització perquè la peça de roba més sostenible és la que ja s’ha fabricat i no té més costos ni impacte de producció. Per això és important que es dipositi en el contenidor corresponent, perquè malauradament gairebé el 90% del residu tèxtil no acaba en el punt de recollida adequat, sinó a la brossa”, assegura el promotor nacional d’Humana, Rubén Fernández. "La recollida selectiva només té èxit amb la conjugació de dos factors: un compromís ambiental per part de l’administració local i un servei professional i transparent per part de l’entitat gestora”, conclou el representant de l‘entitat.