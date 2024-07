Investiguen un brot de gastroenteritis en uns campaments de la Vall d'en Bas

L'Agència de Salut Pública investiga un brot de gastroenteritis que ha afectat 27 infants i joves i dos monitors que estaven en uns campaments de la Vall d'en Bas. Es tracta de pràcticament la meitat dels tres grups que hi havia en aquesta activitat de lleure, on hi havia 69 persones entre monitors i infants. Els participants dels campaments eren de Barcelona i les Illes Balears. Els afectats presentaven tots símptomes d'una gastroenteritis vírica, ja que patien vòmits, diarrea, febre i mal de cap. Sis persones van anar fins a l'hospital d'Olot a causa de la intoxicació, però se'ls va donar l'alta sense ingressar. Ara, l'Agència de Salut Pública està fent enquestes a tots els afectats pel brot i analitzar quin és l'origen del brot.

Els grups van arribar al campament entre el 13 i el 15 de juliol i els primers símptomes de la gastroenteritis van aparèixer el 16 de juliol.