Tres pobles gironins lideren el reciclatge de residus a Catalunya

Tres municipis gironins, Albons, Juià i Vilablareix, lideren la recollida selectiva de residus a Catalunya: totes tres superen el percentatge del 90% d’escombraries recollides d’aquesta manera, segons les dades que va donar a conèixer ahir a Santa Coloma de Farners l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), segons la qual Catalunya es troba lluny del que marca la normativa europea en matèria de reciclatge, si bé compleix l’objectiu fixat en reducció de residus.

Segons les dades difoses ahir, el 2023 es va tancar amb un 14% menys de producció de residus respecte el 2010, un punt més del que marca la llei estatal. A més, des de l’ARC destaquen que la baixada s’ha «consolidat» en època de creixement econòmic, un fet que consideren «molt rellevant i que parla molt bé de la ciutadania». Ara bé, en matèria de reciclatge encara s’està «lluny» del que marca la normativa europea, que fixa pel 2025 arribar al 55%. La realitat és que Catalunya està al 40% i, si no hi ha una «millora molt substancial» no s’hi arribarà. Per això, des de l’ARC demanen la implicació de les grans ciutats, que actualment es troben per sota de la mitjana catalana.

L’any 2023 es van generar 3,77 milions de tones de residus a tot el país, això és prop d’un 2% menys que l’any anterior i «consolida una tendència», segons va dir el director de l’ARC, Isaac Peraire, a Santa Coloma de Farners. De fet, cal tenir en compte que de cara al 2025, la llei exigeix que s’hagi reduït un 13% el nombre de residus respecte el 2010. Catalunya ja ho ha fet un 14%, per això Peraire dona per fet que les dades de cara els anys de marge que encara queden seran «molt bones».

A més, el director de l’ARC assenyala que el més important és que la tendència a la baixa s’ha consolidat coincidint amb el creixement econòmic. «Amb aquestes dades es fa bona la màxima que diem sempre, que el millor residu és el que no es genera», assenyala. Peraire, però, deixa clar que «cal seguir treballant» per mantenir aquesta dinàmica i mantenir la reducció dels residus.

En canvi, les coses no van tan bé en el reciclatge. En aquest sentit, Catalunya va reciclar el 40% de tota la recollida selectiva que es fa, que no arriba al 47% al conjunt de Catalunya. Aquest 40% és la dada que preocupa l’ARC, ja que la normativa europea situa el reciclatge en el 55% el 2025, o sigui que per complir, en dos anys s’hauria d’ampliar quinze punts.

Cal tenir en compte que el 60% de tot el que no es recicla acaba a la incineradora o a l’abocador. «Aquesta és una xifra massa alta i nosaltres farem tot el que estigui a les nostres mans per poder arribar al que ens marca Europa», ha concretat. Ara bé, des de l’ens donen per fet que si no hi ha un canvi important no s’assolirà l’objectiu del 55% de reciclatge de cara al 2025.

Crida a les grans ciutats

Un dels elements «clau» per poder millorar les xifres de recollida selectiva i reciclatge és la implicació de les grans ciutats catalanes. I és que les dades revelen que les 23 localitats amb més de 50.000 habitants i en les que hi viu el 53% de la població, la mitjana de recollida selectiva no arriba al 39%.

En canvi, en els 923 municipis més petits restants i on hi habita el 47% de la ciutadania aquesta xifra s’enfila deu punts. «Estem treballant en diversos projectes i amb la implicació de les grans ciutats per poder fer un pas endavant», concreta.

Tot plegat fa que Catalunya estigui just per sota de la mitjana europea, tant en la recollida selectiva com pel que fa a reciclatge. «Anem bé, però encara tenim molt marge de millora. Nosaltres ens volem emmirallar amb els que més bé ho fan», remarca.

Albons, Juià, Vilablareix

En relació a les localitats que més recollida selectiva fan destaca el fet que totes tres són gironines. Albonslidera la llista amb un 93%, per davant de Juià i Vilablareix, que també s’enfilen més enllà del 90%. A l’altra banda de la taula hi ha Fígols (Berguedà), Cabrera d’Anoia i Maçanet de la Selva, amb xifres molt baixes que «per poc que facin servirà».

Pel que fa a les comarques que més reciclen, la Conca de Barberà és la que lidera la llista, però destaca especialment el Pla de l’Estany i la Selva com les que més han crescut durant el 2023. De fet, Peraire remarcava la «bona feina» que s’ha fet a la comarca per la millora de les dades de recollida selectiva, «malgrat les característiques» que té.

Solius, a finals d’any

En relació a la llicència mediambiental de l’abocador de Solius, Peraire va explicar que esperen que cap a finals d’any ja es disposi de llicència mediambiental per a la planta. «Ara mateix no hi ha novetats, però sabeu que es tracta d’un tema sensible i que nosaltres hem abordat amb els ajuntaments. Vam poder resoldre el tema de l’abocador i ara estem fent tot el suport i acompanyament per la transparència a l’hora de saber què es fa amb els residus de Solius, a més de seguir els tràmits per tenir resposta de la llicència», va assenyalar el director de l’ARC.