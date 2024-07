La Costa Brava cada vegada és més inclusiva però encara «estem a mig camí»

L’accessibilitat és un element clau per a les persones amb mobilitat reduïda, la falta de llocs accessibles fa que no puguin viure el seu dia a dia amb normalitat. Amb el pas dels anys cada vegada hi ha més sensibilització, per això moltes de les platges de la Costa Brava ja disposen d’algun element o servei per fer-les més accessibles. «És veritat que s’ha avançat molt, però jo diria que estem a mig camí», declara Albert Carbonell, president de la Federació ECOM.

A la pàgina web del Patronat de Turisme Costa Brava de Girona es pot trobar una infografia amb les platges accessibles i els serveis que ofereixen. Per exemple, Platja d’Aro compta amb plataformes cobertes amb carpes per a persones amb mobilitat reduïda, passeres que arriben fins al trencaones, cadires i crosses amfíbies, una grua d’elevació i línies de vida, entre d’altres; a l’Estartit tenen passarel·les, lavabos accessibles, pàrquing, baranes, línies de vida, cadires i crosses amfíbies, entre d’altres. «Hi ha una sèrie de platges i poblacions que han fet una aposta per tenir un servei exclusiu per sortir i entrar de l’aigua i material. Altres han fet el que marca la bandera blava, que és tenir una cadira amfíbia i que els socorristes t’ajudin a entrar i sortir», assegura Carbonell. Afegeix que a la Costa Brava els nuclis grans estan fent aquesta aposta, «quedaran les platges més petites, però esperem que a mitjà termini puguem accedir-hi». Artur Altabàs, president de la junta directiva de Mifas, comparteix aquesta opinió, «encara queda camí per recórrer».

Segons Carbonell, hi ha dos tipus de platges accessibles: les que els serveis de socorrisme són les que ajuden a les persones amb mobilitat reduïda a entrar a l’aigua, «aquestes estan bé, però és el mínim, hi ha bona voluntat, però normalment els socorristes tenen moltes tasques i et fan l’acompanyament, però no tens tota la llibertat»; l’altre tipus de platja és on el servei d’ajuda són exclusius, només tenen aquesta tasca. Un exemple d’aquest últim tipus és la platja de Torre Valentina, a Sant Antoni de Calonge, per això tant Carbonell com Altabàs consideren que és la més accessible. «És una platja on la persona que va en cadira de rodes no només hi pot arribar, sinó que també disposa de zones reservades amb ombres i compta amb bancs de productes: crosses i cadires amfíbies, a més de personal per ajudar a entrar a l’aigua», explica Altabàs.

A part d’aquestes platges n’hi ha d’altres que tenen elements per fer més accessible el bany a persones amb mobilitat reduïda, a aquestes «els hi pots dir accessibles, però realment amb moltes limitacions, pots entrar a l’aigua però ja està. Realment a la platja has de gaudir com tothom, encara que tinguis mobilitat reduïda», declara Altabàs.

Segons ell, perquè una platja sigui realment accessible el mínim que ha de tenir és una passera que arribi fins a l’aigua; un espai per relaxar-te, on es pugui estar perquè «a la cadira és impossible»; i, a més, que hi hagi banys, vestidors i dutxes accessibles. Carbonell afegeix que també ha de tenir un aparcament per a persones amb mobilitat reduïda que tingui un accés directe a la platja, «encara que només hi hagi mig metre de sorra no el podem saltar».

Tot i això, els dos es mostren optimistes arran de la inauguració de la plataforma per permetre el bany autònom a les persones amb mobilitat reduïda a Palamós. Altabàs considera que les persones que hi ha al darrere li donen seguretat per imaginar que el projecte pot estar molt bé i considera que s’haurien de fer més coses per l’estil: «sembla que a vegades no posen serveis accessibles com plataformes o passarel·les perquè pensen que les persones amb mobilitat reduïda no hi van, però és el contrari, les persones no hi van perquè no hi ha aquest servei», declara. Per un altre costat, Carbonell considera que això és «la inclusió i llibertat màxima» i creu que Palamós passarà a ser la platja més accessible de la Costa Brava.