Campelles fa una tala d'arbres per "sanejar" i ordenar un espai molt freqüentat per excursionistes

L'Ajuntament de Campelles, al Ripollès, ha fet una tala selectiva d'arbres per "sanejar" i millorar la biodiversitat al Pla de Prats, una antiga zona d'acampada. Amb els anys, el bosc havia anat guanyant terreny. "També hem tret avets que agafaven aigua de la mullera (zona d'aiguamolls)", detalla a l'ACN la seva alcaldessa, Judit Cornellà. Hi ha prevista una segona fase per millorar el tancat a la zona de pastures amb cavalls i de les captacions d'aigua per evitar el pas de persones alienes. L'espai, que també inclou un refugi de muntanya, ha guanyat molta afluència de visitants en els últims anys i també ha patit incivisme. L'estiu passat l'Ajuntament va haver de tapiar el refugi perquè s'hi feien festes de nit i fogueres sense control.

La tala selectiva ha finalitzat fa pocs dies i la fusta extreta s'acumula amb piles a la mateixa zona del Pla de Prats. Quan estigui prou seca, es convertirà en estella. No és la primera actuació que s'hi fa. Ja se n'havia fet fa dècades i ara calia tornar a fer-hi una aclarida perquè el bosc havia guanyat terreny, segons detalla la seva alcaldessa.

La zona també inclou un espai de de pastures en terrenys públics i de captacions d'aigua de Campelles. Amb l'augment de visitants dels últims anys, van detectar que la zona no estava prou ben delimitada i no hi havia prou cura de l'entorn. "Hi havia gent que obria els filats de les pastures, les eugues s'escapaven i també freqüentaven la zona de captacions d'aigua", explica Cornellà. Ara el que es farà serà millorar el tancat substituint-lo per un de "més robust" i millorar els accessos i la zona d'aparcament. D'aquesta manera, els visitants només podran passejar per la zona del refugi, però no en els espais de la mullera amb les pastures i les captacions.

L'Ajuntament fa molts anys que gestiona la fusta dels boscos públics. Recentment han rebut el premi Forest Local de Gestió Reconeguda en la primera edició convocada per ELFOCAT i amb el suport d'entitats com l'ACM i la Generalitat, entre d'altres. Es tracta d'un guardó que reconeix la gestió forestal exemplar de les forests que són de propietat local.

Dificultats per controlar l'incivisme al refugi

Aquesta primera fase ha tingut un cost d'uns 43.000 euros, el 90% del quals s'ha pagat amb fons de la Generalitat i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). La resta, amb recursos propis. Des del 2015 que havien detectat la necessitat de les millores per l'alta freqüentació, però no tenien prou recursos. "Això sols no ho podíem fer", subratlla l'alcaldessa. Campelles és un municipi amb uns 165 habitants censats i amb més de 18 hectàrees.

Un dels temes que també volen abordar en properes fases és la millora del refugi de muntanya, actualment molt degradat i situat a la mateixa serra de Montgrony a 1.559 d'altitud. Es tracta d'un espai recreatiu on també hi ha taules i barbacoes. L'agost de l'any passat van haver de tapiar-lo perquè s'hi feien festes de nit sense control i amb fogueres malgrat l'alt risc d'incendi. Activitats que s'han seguit repetint en alguns moments de l'any. "També havíem tingut algun ocupa, persones que s'hi instal·laven durant temporades", amb deixalles i acumulació de tota mena de material. L'espai també va patir bretolades com ara destrosses de mobiliari. El que més preocupava, segons l'alcaldessa, és que també rep visites de caus i agrupacions de joves. "No podíem garantir en quin estat se'l trobarien i vam considerar que les festes nocturnes i els nens no eren compatibles i vam decidir tancar-ho", remarca. El consistori vol millorar el refugi si aconsegueixen subvencions per tirar-ho endavant. Aquest és un espai emblemàtic pel poble i volen poder-lo obrir de nou amb condicions.