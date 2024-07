Cau un grup criminal amb ramificacions a Girona per estafar 19.000 euros a un home suplantant-li el banc

La Guàrdia Civil ha desmantellat un grup criminal amb ramificacions a Girona per estafar més de 19.000 euros a un home suplantant-li el banc. En total investiguen set persones, una d'elles resident a la província i que va rebre part dels diners de l'engany. Els investigats estan acusats de ser presumptes autors de delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.

La víctima és un veí de la localitat d'Urduliz (Biscaia) a qui van sostreure els diners mitjançant el mètode “Caller ID Spoofing”. L'estafa consisteix en la suplantació d'identitat a les trucades, et truquen des d'un número de telèfon dient ser qui no són, però la línia (número de telèfon) coincideix amb l'original, tot això per tal de treure dades personals i bancàries.

En el cas del País Basc tot es remunta al passat 14 de setembre quan la víctima va rebre una trucada des d'un telèfon fix en què els estafadors s'identificaven com a personal del banc on té un compte obert. Li van comunicar que havia estat patint diversos intents fraudulents de transferències i per això li van requerir la seva autorització per a fer una operativa de seguretat i així evitaria que patís més fraus. Li van sol·licitar que obrís l'aplicació del banc al terminal mòbil i que fes diverses transferències a uns suposats comptes en “núvol segurs”, arribant a efectuar-ne dues, una de 13.980 i 5.176 euros.

Passats uns dies, després de comprovar que no li havien fet el reingrés dels diners, va trucar a la seva entitat bancària. Des del banc li van dir que no li constava haver-li fet la trucada alguna i informant-lo que podria haver patit una estafa.

Investigació

A partir de les dades obtingudes, els agents de l'Equip@ van començar la investigació per aclarir la presumpta estafa i identificar els autors. Analitzant el número de telèfon des del qual es va perpetrar l'estafa del “Caller ID Spoofing” i comprovant els comptes bancaris als quals va realitzar les transferències, van aconseguir identificar els titulars d'aquestes. Van resultar ser dos homes residents a les províncies de Barcelona i Girona.

Després de l'estudi dels moviments bancaris dels comptes, els guàrdies civils van traçar una sèrie de transferències força significatives des d'aquestes a altres terceres, amb la peculiaritat que el mateix dia que es realitzava una transferència, aquests diners es tornaven a transferir a un altre compte o hi havia extret en un distribuïdor automàtic.

Alhora, van poder relacionar cinc productes bancaris de diferents entitats, que presumptament s'utilitzaven per desviar els diners obtinguts amb les estafes i així dificultar-ne la localització, podent acreditar l'existència d'un grup criminal compost per set persones residents a les províncies de Barcelona, Girona, Sevilla i València, sent atribuïts els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.