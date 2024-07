Demanen 10.000 euros al propietari d’un taller il·legal clausurat a Ripoll

L’Ajuntament de Ripoll ha obert un expedient sancionador per valor de 10.000 euros al propietari d’un taller il·legal de reparació d’automòbils que va haver de tancar ara fa uns mesos al polígon de Rocafiguera. El local havia estat llogat com a magatzem, però a efectes pràctics s’utilitzava per arranjar cotxes. La investigació policial es va iniciar després de constatar la presència de vehicles abandonats entorn del taller, motiu pel qual van demanar a un concessionari proper que els retirés. En saber que no li pertanyien, van observar que en realitat entraven en una nau veïna, que no tenia la llicència per l’activitat que s’hi efectuava.

La denúncia s’ha efectuat en tant que competència deslleial respecte a la resta de negocis que hi ha al municipi, i per no pagar el reciclatge de rodes i líquids, que suposadament acabaven abocant-se al medi natural. Aquesta forma d’actuar permetia que es cobrés un servei més econòmic als clients. La Policia Local va observar també com un vehicle implicat en l’atropellament d’un radar i un fanal, va ser reparat també en el taller posteriorment clausurat.

L’actuació municipal ha generat controvèrsia després que s’exposés en les xarxes socials de l’Ajuntament la nacionalitat de la persona sancionada. No és la primera vegada d’ençà que Aliança Catalana governa a Ripoll, que aquesta mena d’informació provoca malestar en una part de la població.