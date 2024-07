Els funcionaris denuncien que només estan cobertes un 67% de les places de la DGT a Girona

Els funcionaris denuncien que només estan cobertes un 67% de les places de funcionaris de la Direcció General de Trànsit (DGT) a la província de Girona.

El CSIF assegura que aquesta situació "impossibilita oferir un servei de qualitat" i que això suposa que es "disparin els temps d’espera per exàmens teòrics i pràctics, homologació de permisos o expedicions". Segons les dades que ha obtingut el sindicat a través del Portal de Transparència -actualitzades en data del 5 de juny-, la DGT compta amb 53 places a Girona i d'aquestes, n'hi ha només d'ocupades 36 (67,92%). On es veu més clarament la manca de personal, indica el sindicat, és a la finestreta a la seu provincial de la DGT on només hi ha ocupats el 40,74% dels llocs de treball. De 27 places, hi ha 11 treballadors en actiu.

Aquestes dades gironines són molt similars a la mitjana catalana, on només es cobreixen el 65,3% de les places ofertes per l'Estat. Amb números això es tradueix amb tenir 298 funcionaris en actiu. En el cas dels llocs de treball d’atenció al públic de les diverses prefectures provincials, només estan ocupades un 45,28% de les places, és a dir, 115 dels 254 llocs de treball.

El CSIF assegura admès que els funcionaris de la DGT “són els pitjors pagats” de les administracions competents a Catalunya, un fet que propicia, destaquen, la poca demanda per accedir a les places i per això reclamen un increment dels sous. El sindicat posa xifres al cim de la taula i assegura que els treballadors que atenen a les finestretes de les Prefectures Provincials no superen els 1.200 euros al mes quan el 2023 el salari mitjà a Catalunya es xifrava els 2.051 euros al mes.

La solució passa, pel sindicat, per augmentar la retribució d’aquests llocs de treball, i així atraure joves a les ofertes públiques de treball d’aquest sector. També critiquen al Govern espanyol per la situació que pateixen els funcionaris i de retruc els ciutadans amb retards a l'hora de fer exàmens de conduir i tràmits. Un fet que han criticat les autoescoles gironines en més d'una ocasió.