Junts demana compareixences per l'incendi del tren de mercaderies

El senador gironí de Junts per Catalunya Joan Bagué ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Óscar Puente, i el president d’Adif, Ángel Contreras, per tal que donin explicacions sobre l’incendi del tren de mercaderies que transportava gas liquat a la zona del Mas Gri de Girona degut a la caiguda de la catenària.

L’incident es va produir la matinada del 25 de juliol i tot just avui divendres, dia 26, Renfe ha pogut restablir del tot el servei a les línies R11 i RG1 entre Girona i Caldes de Malavella, un cop els tècnics d’Adif han reparat la catenària. Al llarg de dijous, el servei es va haver de fer carretera mitjançant autobusos, però es va poder recuperar parcialment -per via única- a partir de la tarda. Ara, la circulació ja s'ha restablert amb normalitat.