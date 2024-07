Les 2.413 voltes guanyadores al Banyoles Slot

El Banyoles Slot va ser l’amfitrió, aquest cap de setmana, de la celebració de les 12 Hores Ciutat de Banyoles-Memorial Miquel Castañer i Dolors Formatger. Era la 21a edició d’aquesta competició que enguany tornava a ser puntuable al Campionat de Catalunya de Resistència, després de 14 anys.

Fins a un total de 32 equips arribats d’arreu van passar per Banyoles per participar en la prova. Justament es compleixen els 40 anys de les primeres 12 hores de slot a Banyoles, celebrades el 1984 a la mítica i ja desapareguda, Discoteca El Cisne.

El campionat consta de 8 proves de 6 hores i dues proves més especials de 12 hores. Una es va córrer a mitjans de març a Igualada i la segona ha estat la de Banyoles. En aquest sentit, la prova banyolina puntuava doble, de manera que era una jornada essencial per tal de poder guanyar el campionat.

Redacció

Pel que fa a la classificació, l’equip Criccrac Galletita va ser el vencedor a la general, sumant un total de 2.413 voltes. El podi el van tancar els equips Criccrac Dreamslot, amb 2.389 voltes; i Slot Terrassa, amb 2.378 voltes.

Per categories, en Hypercar el podi va ser per Criccrac Galletita, Llumllamp i Criccrac Boss. Per la seva banda, a la categoria LMP, el podi va ser per Criccrac Dreamslot, Slot Terrassa i SRC Momo.

Participants dirigint els seus vehicles en un moment de la competició. / Banyoles Slot

Val a dir, que l'equip Cric Crac Galletita ja és virtualment vencedor del campionat en la categoría Hypercar, a manca de la prova de sis hores que es disputarà el proper mes de setembre a Manresa.

Felip Julve i Jaume Caixàs, guanyadors de les primeres 12 hores, el 1984, varen ser els encarregats de repartir els trofeus als guanyadors i varen rebre també un homenatge per part de l'organització.