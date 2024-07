Metges d’atenció primària critiquen sobrecàrrega per atendre residències

A finals de l’any passat, el Departament de Salut i Drets Socials anunciaven que els centres d’atenció primària atendrien directament les persones de les residències de gent gran.

Fins llavors, cada centre contractava els seus propis facultatius, tal com fa amb la resta de personal sanitari i sociosanitari per atendre els usuaris; però arran de la pandèmia i tenint en compte que es van copsar algunes desatencions, el Govern va prendre aquesta iniciativa. També es va anunciar que es reforçarien els equips que tenen un volum més gran de places residencials a càrrec seu, amb un cost addicional d’uns 15 milions d’euros.

En els primers mesos de desplegament del nou model, els facultatius n’estan descontents, tal com reflecteix una enquesta del sindicat Metges de Catalunya entre els mesos de març i abril passats amb l’objectiu d’analitzar la gestió que es duu a terme actualment als centres residencials del territori. Dels 376 equips d’atenció primària (EAP) de Catalunya, 317 (el 84,31%) tenen almenys una residència de gent gran assignada, i el formulari l’han respost professionals mèdics de 187 d’aquestes (el 59% del total). En el cas de les comarques gironines, l’han contestada 28 professionals.

Segons les dades obtingudes, almenys una de cada quatre residències no té cap metge contractat, un fet que el sindicat veu «preocupant» perquè implica que no tenen a cap professional facultatiu al centre residencial i, per tant, l’assistència s’ha de donar íntegrament des del CAP de forma més esporàdica.

D’altra banda, el 67,89% dels professionals enquestats desconeix la cartera de serveis que han de donar a les residències que tenen assignades perquè no s’ha traslladat als equips. També destaca que al 67,55% dels professionals no se’ls té en compte el temps de desplaçament a les residències com a temps assistencial, percentatge que s’enfila fins al 81,5% en el cas de les respostes dels facultatius gironins.

Seguidament, el 85,53% de professionals -88,9% a Girona -concreten que no són substituïts durant les hores que no està passant consultes al CAP. A més, el 73,7% - 84,6% a Girona -manifesten que no se’ls ha ajustat el contingent malgrat assumir la residència, de manera que el nombre total de pacients assignats –entre els malalts de la consulta i els usuaris dels centres residencials– és molt superior al recomanat per metge.

«No es poden ni cobrir baixes»

Rosa Maria Jaumà, delegada del sindicat a Girona, considera que es tracta d’una bona iniciativa del Govern però «falten professionals per desenvolupar-la». Denuncia que hi ha sobrecàrrega i que no s’han contractat els professionals que havien anunciat. «No n’hi ha ni per cobrir les baixes i les vacances», exemplifica. Afegeix que té constància de queixes en alguns punts de les comarques gironines, sobretot on hi ha població més envellida, i que aquest dèficit de professionals repercutirà negativament en la qualitat assistencial dels residents i de la població general.