L'Ajuntament de Campelles (Ripollès) ha fet una tala selectiva d'arbres per "sanejar" i millorar la biodiversitat al Pla de Prats, una antiga zona d'acampada. Amb els anys, el bosc havia anat guanyant terreny. "També hem tret avets que agafaven aigua de la mullera (zona d'aiguamolls)", detalla a l'ACN la seva alcaldessa, Judit Cornellà. Hi ha prevista una segona fase per millorar el tancat a la zona de pastures amb cavalls i de les captacions d'aigua per evitar el pas de persones alienes. L'espai, que també inclou un refugi de muntanya, ha guanyat molta afluència de visitants en els últims anys i també ha patit incivisme. L'estiu passat l'Ajuntament va haver de tapiar el refugi perquè s'hi feien festes de nit i fogueres sense control.