La fundació de l’hospital de Campdevànol busca nou gerent

La fundació que gestiona l’hospital de Campdevànol busca nou gerent ja que l’actual, Joan Grané, es jubila a principis de l’any vinent. Grané està al capdavant de l’entitat des del 2000.

En l’oferta que la Fundació Privada Hospital de Campdevànol ha publicat a la pàgina web de l’Associació d’Entitats Sanitàries i Socials i que ha difós a les xarxes socials, s’especifica que es busca un nou gerent «per liderar un canvi conjuntament amb un equip de 200 professionals, per reforçar la imatge com a referents de salut de les usuàries i els usuaris a la comarca, consolidar i millorar la cartera de serveis sanitaris a través d’aliances amb altres organitzacions de l’entorn, potenciar l’hospitalització domiciliària i els serveis integrals a domicili i impulsar un projecte demostratiu de model integrat i integral per l’atenció a la gent gran».

El tipus de contracte és d’alta direcció i s’ofereix la possibilitat de beneficis socials i ajuda per allotjament els tres primers mesos d’incorporació. Pel que fa a la formació, es valora que els candidats tinguin titulació superior amb especialitat en gestió sanitària i es valoraran coneixements en assistència domiciliària.

Respecte a la formació laboral, es tindrà en compte l’experiència en un càrrec similar o al SISCAT, en gestió i/o comandament d’equips i publicació d’estudis, articles o similars.

Per altra banda, es valorarà la residència habitual o disponibilitat de trasllat.

L’hospital de Campdevànol té més de 100 anys d’història i parteix d’una iniciativa popular dels veïns del municipi que, amb els anys, ha acabat convertint-se en l’hospital del sistema públic de salut de referència per a tota la comarca. Tanmateix, la tendència a l’increment de pacients per l’augment de l’esperança de vida, els canvis en les expectatives ciutadanes, la manca de professionals al sector i els avenços tecnològics obren una etapa que «exigeix una reflexió estratègica profunda que incorpori la innovació, les pràctiques de valor i la mirada responsable, per donar atenció a una població de referència de 25.500 habitants», especifiquen des de la Fundació en la publicació de l’oferta laboral pública.