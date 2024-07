Milloren les explotacions ramaderes a través de la genètica

La ciència i el sector ramader fa molts anys que treballen junts per millorar la productivitat de les explotacions de les granges, un fet que ha comportat nombrosos avenços a nivells econòmics, socials i també mediambientals. Un exemple d’això són els Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA) de la Diputació de Girona, els quals han incentivat el genotipatge a 11.032 vedelles en els darrers set anys. Aquesta tècnica permet incrementar un 42% la fiabilitat de les futures característiques productives basant-se en mostres de cartílags, sang o pèl d’una vedella acabada de néixer.

El Pla d’Incentivació de Genotipatge, que la Diputació de Girona subvenciona amb un import de 151.482 euros i en el qual AFRIGI (Associació de Frisona de Girona) participa amb 46.803 euros, ha arribat aquest any a 43 explotacions gironines.

Per aquest 2024, la Diputació ha atorgat un ajut de 27.500 euros per genotipar un màxim de 2.391 vedelles al 50% i donar continuïtat al programa. «L’ajut, principalment adreçat a granges petites i mitjanes, s’ha aplicat en forma de copagament i ha permès que els ramaders puguin disposar, per menys de la meitat del preu, d’una prova que té un cost real de 23 euros», expliquen des de l’ens supramunicipal.

Els avantatges genòmics

Segons assenyalen des de la Diputació de Girona, portar a terme aquesta tècnica incrementa el progrés genètic «perquè té més fiabilitat i escurça l’interval generacional»; augmenta la fiabilitat dels valors genètics, passant d’un 33% de fiabilitat de l’índex de pedigrí a una fiabilitat del 74%; permet confirmar la genealogia i solucionar els errors d’identificació; permet obtenir informació dels defectes genèrics recessius; determina els haplotips (una agrupació física de variants genòmiques que tendeixen a heretar-se juntes); detecta el factor vermell, els gens sense banyes i les cabrabocs; detecta les proteïnes de la llet (beta caseïna, kappa caseïna i beta lactoglobulina); permet fer acoblaments amb criteri i evita problemes de consanguinitat.

Els requisits per participar en aquest programa són que els animals tinguin menys de 24 mesos i estiguin inscrits en el Llibre genealògic de la raça de ramaderies de les comarques gironines.

Per altra part, SEMEGA també col·labora amb l’Associació Nacional de Criadors d’Oví de Raça Ripollesa (ANCRI) i la Diputació ha concedit, per tercer any consecutiu, un ajut per a la contractació de la tècnica per assistir en el Programa de Cria de la Raça per un import de 15.000 euros al 85,90 %.

L’Associació ANCRI, amb seu a la finca Camps i Armet de Monells, és una associació sense ànim de lucre que es va fundar l’any 1987, i posteriorment va assumir la gestió del Llibre genealògic de la raça ripollesa a partir de l’any 1991. Aquesta responsabilitat s’ha mantingut de manera ininterrompuda durant les darreres tres dècades, amb més de 275.000 animals inscrits al llarg d’aquest període, i un cens actiu de reproductores que supera les 13.000 ovelles i mostra una tendència lleugerament creixent.

Encara que en els seus orígens l’objectiu d’ANCRI se centrava de manera genèrica en la millora i la selecció d’aquesta raça autòctona, la darrera versió del seu Programa de Cria subdivideix els objectius en dos àmbits clarament diferenciats. Per una banda, busca conservar i gestionar la diversitat genètica de la raça, i d’altra, millorar-ne els rendiments productius conservant la rusticitat.

Creat l’any 1970

Els Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada es van crear l’any 1970 amb l’objectiu de «donar suport al sector ramader de les comarques gironines mitjançant activitats d’assessorament tècnic, de desenvolupament tecnològic i de formació i divulgació».

Actualment, SEMEGA és una entitat pública empresarial que disposa d’una unitat d’experimentació i de pràctiques a la finca Camps i Armet, on efectua tasques de control lleter i impulsa la millora genètica del boví gironí mitjançant un programa de testatge de braus dut a terme en col·laboració amb altres centres de diferents comunitats autònomes. A més, també fomenta les races autòctones, com ara la ripollesa en oví.