El PSC de Banyoles insta a posar en marxa el defensor del ciutadà

El PSC-CIP de Banyoles ha presentat una moció per demanar que es posi en marxa el defensor de la ciutadania, una figura que tot i estar previst al reglament des del 2016 mai s'ha arribat a crear. El grup municipal presentarà la moció al pròxim ple.

El portaveu socialista, Quim C. Fernández, sosté que aquesta figura ja hauria d'estar en actiu, i subratlla que "la seva actuació no s'ha de plantejar com un element de fiscalització del govern, sinó com un servei que acosti l'administració al ciutadà i que li aporti informació sobre allò que el preocupa".

El grup indica que resulta "imprescindible" en el context de burocràcia creixent i digitalització, que provoca desigualtat en l'accés als serveis públics. També consideren que el defensor pot evitar judicialitzar casos fent de mediador de conflictes entre la ciutadania i l'administració.

En la moció, el grup fa constar que en la disposició final primera del Regalment del Defensor/a de la Ciutadania de Banyoles indica que s'haurà de nomenar en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reglament. En aquest sentit, especifica que va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província el 21 de gener de 2016. El defensor s'ha d'escollir per majoria de tres cinquenes parts del ple i té un mandat de cinc anys.