Alerta per onada de calor i perill d'incendi a les comarques de Girona. Es preveuen tres dies d'altes temperatures que poden superar als 40 °C sobretot a l'Empordà.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat aquest matí la seva previsió i apunta que l'onada de calor s'estendrà fins al dimecres. Els registres més alts es donaran partir de les dues de la tarda i fins a les vuit del vespre la calor serà molt intensa.

Aquest dilluns s'espera que els termòmetres rondin els 40 °C i fins i tot superar-los sobretot a l'Empordà. El grau de perill d'una escala de sis es troba en quatre a tota la província amb l'excepció de la Garrotxa i el Ripollès.

A Girona no només serà difícil passar el dia i caldrà hidratar-se molt sinó que en molts punts de les comarques es preveuen dues nits difícils per agafar el son.

Hi ha un avís de calor nocturna fins al dimecres. Dues matinades que es pot superar el llindar de calor nocturna intensa a tota la província excepte al Ripollès. Hi ha punts de l'Empordà que podrien tenir 30 graus aquesta matinada, segons les previsions.

Aquesta situació meteorològica d'alta temperatures sumada a la sequera ha provocat que el mapa del Pla Alfa dels Agents Rurals per aquest dilluns presenti zones sobretot del Baix Empordà on hi ha alt i molt alt perill d'incendi. De fet, la zona del Baix Empordà i la més pròxima a les Gavarres es troba en nivell 3.

En total hi ha 13 municipis en aquesta situació. També hi ha punts d'aquesta comarca i de l'Alt Empordà en pla 2 i la resta, en pla 1 amb l'excepció del Ripollès i la Garrotxa, que no entren en cap qualificació.

El pla Alfa d'aquest dilluns / Agents Rurals

Aquesta onada de calor ha fet que Protecció Civil activés en fase d'alerta el pla PROCICAT per l'onada de calor prevista, almenys, fins dimecres. Des de l'ens de la Generalitat es demana evitar estar a l’exterior les hores centrals del dia i hidratar-se molt sovint. També recorden que hi ha refugis climàtics per protegir-se de la calor en cada municipi.