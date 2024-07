Banyoles vol fer un contracte temporal de la barca Tirona perquè les empreses provin el servei uns mesos

L'alcalde de de Banyoles, Miquel Noguer, està obert a fer un contracte temporal a una empresa perquè exploti la barca Tirona uns mesos. Noguer lamenta que el concurs per a la gestió del servei hagi quedat desert: "Em sap molt de greu aquesta situació". Per això, el batlle planteja oferir un contracte de mig any a alguna empresa que estigui interessada en explotar el servei. Si després d'aquest temps li interessés seguir, es faria un nou concurs públic. Malgrat aquesta situació, l'alcalde assegura que de moment no té un impacte en el volum de visitants, ja que al juny s'han registrat més visites a l'oficina de turisme que hi ha a l'estany que el mateix mes de l'any passat, quan la barca encara funcionava.

Banyoles segueix treballant per reactivar la barca Tirona que fa passejos turístics a l'estany. A mitjans de desembre va anunciar que renunciava a mantenir el servei per les pèrdues econòmiques que havia d'assumir. Detallava que l'elevat volum de competicions esportives que es feien a l'estany feia inviable el negoci i per això deixava d'operar. El consistori, al mateix temps, estava treballant en un concurs públic de concessió del servei, comptant que l'empresa que hi havia fins al moment seguiria operant-hi.

El contracte d'explotació va sortir a licitació a la primavera però el període es va tancar sense que cap empresa hi participés. La regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, ha detallat que a priori "hi havia tres possibles interessats" però que cap d'ells va formalitzar la seva proposta. Tarafa ha assegurat que el consistori seguirà treballant perquè la barca torni a navegar tan ràpid com sigui possible, però ha avisat que s'esperaran a treure la licitació a l'espera que algun dels interessats anunciï la intenció de formalitzar una oferta.

Ara, el consistori ja explora altres alternatives. L'alcalde, Miquel Noguer, ha assegurat que el moment de la convocatòria "era mala època" perquè moltes de les empreses que optaven a gestionar el servei també tenen embarcacions a la costa i el moment de presentar l'oferta era quan estaven preparant la temporada turística en altres municipis del litoral.

Tot i així, la fórmula que explora el consistori és fer "una prova" amb alguna de les empreses. Això suposaria fer "un contracte de sis mesos" i a partir d'aquí, convocar un concurs públic per a la gestió durant quatre anys.

Poca afectació al turisme

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, treu ferro a l'impacte que pugui tenir en el volum de visitants que té el municipi. En aquest sentit, l'alcalde ha apuntat que en el mes de juny d'aquest 2024 "ha entrat més gent a l'oficina de turisme" que hi ha a l'estany que el mateix mes de l'any passat, quan la Tirona encara navegava. Per això descarta que el fet de no tenir barca suposi una davallada en el nombre de visitants a l'estany de Banyoles.

La portaveu de Sumem Banyoles CUP, Meritxell Satorras, considera que aquesta és una mostra que el model de visita amb la barca Tirona està "obsoleta" i per això demanen reformular el model. Satorras apunta a completar el model educatiu amb altres recursos.