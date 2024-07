Els jutjats de Santa Coloma entraran en marxa finalment a finals de 2028

Els jutjats de Santa Coloma de Farners entraran en marxa el tercer trimestre de 2028, segons les últimes previsions del Departament de Justícia. Són dos anys més tard del que es va anunciar inicialment l’any passat, quan es va desencallar la ubicació de l’òrgan, llargament esperat a la comarca.

El Departament va presentar la planificació d’inversió en equipaments judicials pels pròxims cinc anys, que a la província de Girona serà de 21,7 milions, un 8% del total que s'invertirà a Catalunya (255,2 milions). La partida més important és la dels futurs jutjats de Santa Coloma de Farners, pels quals s’han reservat 10,2 milions. L’òrgan se situarà al polígon industrial de Mas Llorenç de la capital selvatana. Està previst que els nous jutjats ocupin una superfície de 3.500 m2.

La resta del pressupost es destinarà a fer reformes als partits judicials de Girona i de Figueres. Pel que fa al primer, es farà, d’una banda, una reforma integral del servei de Patologia de l’Institut de Medicina Legal i de Ciències Forenses (1,3 milions), i per l’altra, es reorganitzaran diversos espais dins l’òrgan per optimitzar superfícies i millorar el sistema de climatització (8,7 milions). Pel que fa a Figueres, les reformes es duran a terme dins l’espai de l’Oficina Judicial, i també es duran a terme reformes funcionals a l’edifici (1,5 milions). Al conjunt de Catalunya, les inversions més importants es faran als jutjats de Barcelona per la construcció d’un nou edifici per acollir l’Audiència provincial, amb 98 milions.

Durant la presentació del pressupost, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, va fer valdre «la feina ingent» que s’ha fet visitant tots els partits judicials per poder copsar de primera mà les necessitats de cada jutjat. D’aquesta tasca diagnòstica en surt un «pla d’equipaments judicials ambiciós, però alhora possible», que «compta amb la veu del territori, dels operadors jurídics i de la ciutadania en general», per deixar «encarrilada una inversió de 255 milions d’euros en equipaments de l’Administració de justícia» i que desencalla «projectes importants per al territori i demandes històriques».

Per la seva banda, la secretària per l’Administració de Justícia, Iolanda Aguilar, va destacar que és determinant haver aconseguit «planificar i consignar recursos per posar en marxa o accelerar projectes que són molt necessaris per al territori» i va remarcar que alguns dels projectes desencallats «són demandes històriques». Finalment, Aguilar també va recordar que aquesta definició i treball s’ha fet «en diàleg constant amb els operadors jurídics» i «amb voluntat d’escolta i entesa».

Sales per víctimes

Entre les reformes previstes hi ha l’adequació de les sales d’espera per víctimes de violència masclista o de qualsevol altre fet delictiu perquè no hagin de trobar-se amb els acusats. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció s’encarrega de crear o rehabilitar aquestes sales, que a la demarcació gironina falta per posar en marxa a Figueres, Blanes i Ripoll.