Els termòmetres gironins freguen els 40 graus per l'onada de calor

Catalunya ja ha entrat en l’episodi de calor intensa més intensa del que portem d’any, tal com l’ha definit el Meteocat. Avui dilluns, en el primer dia d’una onada que es pot allargar durant bona part de la setmana, els termòmetres ja han fregat els 40 graus a diferents punts de les comarques gironines, tal com havien advertit els meteoròlegs. La calor ha estat especialment intensa a la Bisbal d'Empordà, on els termòmetres han arribat fins als 39,7 graus, i Banyoles, on han assolit els 39,8. Les dues capitals de comarca han superat el seu llindar de calor, de manera que han viscut un dels dies més calorosos de l'última dècada. Aquesta situació ve donada per la presència, a l’oest de la península, d’una DANA que està impulsant una massa d’aire càlid del sud, acompanyat de pols sahariana.

Les temperatures han superat avui els 38 graus a diferents punts de les comarques gironines. A Torroella de Fluvià s'ha arribat fins als 39,4 graus, mentre que a Anglès i la Tallada s'han assolit els 38,8. La calor també ha estat especialment intensa a Navata (38,7), Olot (38,6) i Santa Coloma de Farners (38,5), mentre que Girona ciutat (37,8) i el pantà de Darnius-Boadella (37,4), malgrat no arribar als 38 graus, també han patit una forta calorada.

Els 39,8 graus assolits a Banyoles són la temperatura més alta registrada aquest any a la capital del Pla de l’Estany. «Sembla impossible, però avui, nou rècord de calor a Banyoles», assenyala el meteoròleg Enric Estragués. Estragués destaca el «brutal» augment de la temperatura que ha experimentat la capital del Pla de l’Estany, amb unes temperatures «poques vegades vistes a la ciutat». Segons ha descrit, «degut a la bossa d’aire càlid i rescalfat d’origen africà que tenim instal·lat sobre de la comarca del Pla de l’Estany, les temperatures s’han disparat amb uns valors infernals propis de rigorosa onada de calor». «Sembla impossible, però hi ha pocs qualificatius per definir aquesta calor asfixiant», afegeix.

Lluny d’acabar-se, però, l’onada de calor no ha fet més que començar. Segons el Meteocat, es preveu que l’onada de calor s’allargui com a mínim fins dijous, i que posteriorment vagi disminuint de forma moderada. Tot i que la pujada de temperatures està essent generalitzada arreu del país, s’espera que els llindars de calor intensa se segueixin superant especialment a les comarques gironines, sobretot a l’Alt i el Baix Empordà. La previsió és que hi hagi zones en risc molt alt per calor al llarg de tota la setmana.

Turistes menjant-se un gelat al centre de Girona. / Aniol Resclosa

Per dimarts, les superacions del llindar es preveuen al pla de Lleida i les comarques centrals, així com a les comarques del prelitoral de Barcelona i Girona. Dimecres és quan ha d’arribar el punt culminant de l’episodi de calor, ja que l’entrada de vent del sud faria incrementar encara més les temperatures. Segons el Meteocat, es podrien arribar a superar els 40 graus a l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva i el Gironès.

Però no només farà calor de dia, sinó també de nit. El Servei Meteorològic també preveu que la calor sigui intensa durant les dues properes nits, especialment a gran part de les comarques de Lleida i al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. De fet, el Meteocat ha activat l’alerta per calor nocturna intensa a les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Baix Empordà i Selva. En aquests punts, es podrien arribar a superar els 30 graus a la nit, segons apunten les previsions.

Refugis climàtics

Per tal de protegir la ciutadania davant la forta calorada, Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat -com per exemple biblioteques i centres cívics- en cas que sigui necessari el seu ús, i que es tingui una especial vigilància a les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l’aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.

A més, Protecció Civil ha habilitat també una pàgina web on, des d’aquest estiu, es pot consultar el mapa de refugis climàtics que hi ha arreu de la demarcació. Es tracta d’espais públics que poden servir de refugi en situacions meteorològiques extremes, com la present onada de calor.

Turistes passejant pel centre de Girona protegint-se el cap amb barrets, gorres i un paraigua. / Aniol Resclosa

Mentrestant, des de la Generalitat també s’han recordat els principals consells a la ciutadania per fer front a les elevades temperatures. Es recomana hidratar-se molt sovint (bevent aigua i evitant l’alcohol i els àpats molts copiosos), així com evitar sortir al carrer a les hores de màxima calor. En aquest sentit, suggereixen fer les tasques imprescindibles, com anar a comprar, preferentment a les primeres hores del matí o ja cap a la tarda, quan el sol ja va a la baixa.

Pel que fa a les persones que treballen a l’aire lliure, es recomana que portin el cap cobert amb una gorra i beguin més aigua d el’habitual per tal d’hidratar-se. Igualment és recomanable, en cas de voler sortir a córrer o anar en bicicleta, fer-ho en les hores de menys calor: és a dir, a primera hora del matí o a última del vespre.

La Generalitat també recorda que les persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran són les que més pateixen els efectes de la calor severa. Per això que s’hidratin sovint, i més tenint en compte que els infants i les persones grans no tenen sensació de set encara que s’estiguin deshidratant.

Es suggereix especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, a familiars o persones grans que viuen soles per assegurar-se que s’hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades. Finalment, en cas de tenir mascota, s’ha de treure a passejar a les hores de menys sol.