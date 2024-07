L’escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses estalvia 31.000 € en calefacció

Un projecte d’anàlisi i aplicació de mesures d’eficiència energètica a l’edifici de l’escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses ha comportat una reducció del consum, amb un estalvi que els responsables municipals xifren en 31.362 euros. L’empresa mantenidora, el personal de neteja del centre i el mateix Ajuntament han aplicat unes mesures que han reduït en un 42% els kWh que ha necessitat el centre.

La problemàtica en el consum de l’edifici es va detectar gràcies a un estudi que l’Ajuntament va iniciar l’agost de l’any passat, avaluant els consums energètics de tots els equipaments municipals. La diferència respecte a la despesa que suposaven altres edificis similars va afavorir que es disposessin diverses mesures per pal·liar-ne els efectes. La primera mesura pràctica va ser situar sensors de temperatura i humitat a les diverses aules, i discriminar les que eren més fredes de les més calentes. Això va permetre modificar les pautes de consum de la caldera sense que cap aula perdés el confort tèrmic que necessita el personal docent, els alumnes i la resta de treballadors del Mestre Andreu.

Nous horaris de la caldera

Les dades de temperatures que es van recollir durant tardor, hivern i primavera van servir per estudiar la corba d’escalfament i refredament de l’edifici, per posteriorment adaptar les hores d’engegada i parada de la caldera, a fi de millorar l’eficiència en el seu funcionament. Tot plegat està servint per desenvolupar un sistema per mantenir el consum energètic optimitzat, introduint valors màxims i mínims de temperatura previstos. Aquesta informació integrada als càlculs que han resultat de l’estudi que ha presentat el consistori santjoaní permetrà que un tècnic ajusti setmanalment la caldera, per incrementar-ne encara més l’estalvi.

Experiència pionera

Gràcies als resultats obtinguts, la regidoria de Transició Energètica i Noves Tecnologies, que encapçala Albert Ramoneda, copiarà el model en altres serveis municipals. Ho han impulsat amb la voluntat d’incidir tant en l’impacte econòmic que ja està suposant «com per l’efecte mediambiental que de mica en mica volem que es detecti en el futur», afirma un Ramoneda que ha estat al darrere de la seva gestió, i que convida a les famílies a fer valoracions similars a les seves llars, sobretot en un moment on el preu de l’energia està més disparat que mai.

