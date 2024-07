«Hem deixat de demanar moltes subvencions per la burocràcia que suposen»

David Montoro és enginyer químic i quan tenia 27 anys va patir un accident laboral que el va deixar pràcticament sense visió, actualment presideix una entitat gironina que es dedica a donar visibilitat al col·lectiu de persones amb discapacitat.

Actualment, quantes persones formen part de l’associació Multicapacitats?

Ara mateix estem a la xifra de 215 socis, dels quals més del 50% tenen alguna discapacitat i la resta són sensibles a la nostra realitat.

Per què va decidir formar part d’aquesta associació?

Jo soc de la Plana de Vic i a mi Multicapacitats m’ha ajudat molt per obrir-me a la meva realitat. Des del primer moment em van acollir i em van fer entendre la discapacitat des d’un altre punt de vista. A nivell personal, Multicapacitats m’ha ajudat a integrar-me a la ciutat i a conèixer gent. Per això vaig decidir que jo també havia d’aportar alguna cosa. Tot va començar arran d’un taller de sensibilització sensorial, un tast de vins, allà vaig tenir la molt bona sort de conèixer el meu bon amic Isaac Padrós, qui em va dir que m’unís al projecte.

Amb la marxa d’Isaac Padrós, per la seva entrada a la política, ara és vostè el president de l’associació, quin objectiu principal es planteja?

Ens marquem una línia de treball totalment continuista. Tot i que també volem aportar una mica d’aire fresc i intentar que tots els socis de Multicapacitats siguin molt més operatius. Hem començat a fer diverses enquestes per veure quines activitats volen portar a terme i també perquè prenguin més decisions, sobretot aquelles persones amb discapacitat que el seu dia a dia és més pesat i que d’aquesta manera se senten més plens.

Creu que a Girona s’estan respectant els drets de les Persones amb Discapacitat, recollits a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides?

Malgrat que des de l’entrada del nou govern a la ciutat de Girona notem una sensibilitat per part de l’Ajuntament més propera a la nostra realitat, trobem que costa molt materialitzar les bones paraules i intencions de l’equip de govern. Nosaltres necessitem fets. Necessitem circular lliurement per les voreres de Girona. Hem notat un petit canvi, però volem que realment es faci efectiu. Avui dia encara s’obren locals nous a Girona sense tenir un bon accés.

Quina és la problemàtica més recurrent a la qual s’afronten les persones que formen part de l’associació?

Els dos temes primordials són l’accessibilitat i els vehicles, sobretot per la manca d’empatia pel fet d’aparcar a les places mobilitat reduïda o a les voreres. És una lluita constant. Últimament, ha sortit molt als mitjans que el nou Codi d’Accessibilitat no ens permet aparcar a zones de càrrega i descàrrega més d’una hora, una normativa que acceptem, però per poder-la acatar necessitem que la ciutat tingui més places de mobilitat reduïda, perquè sinó ens estan tornant a limitar. Penso que s’hauria d’alliberar la ciutat de cotxes mitjançant pàrquings dissuasius, un tema que em consta que està sobre la taula, però que s’ha d’activar.

De quina manera valora el suport institucional que rep l’associació Multicapacitats?

Realment, nosaltres al principi depeníem totalment de les ajudes. Però, ara intentem no demanar moltes subvencions, sobretot perquè costa molt. Tota la burocràcia que hi ha al darrere per una entitat petita és dificultosa. Són molts papers i sempre et falta alguna cosa. Per una entitat que no té l’estructura professional d’una gran empresa que pot presentar una subvenció gairebé en cinc minuts. Per això, hem intentat reduir la dependència de les ajudes institucionals i busquem donacions de particulars, empreses o a través de diverses activitats.

Considera que les platges gironines estan prou adaptades per a tots els usuaris?

Arran de la incorporació de la cadira elevadora hidràulica a Palamós vaig buscar notícies sobre el tema i vaig veure que a Catalunya entre l’1 i el 2% de les platges són accessibles. A nivell gironí, a banda de la de Palamós, que una cosa és que tingui la cadira i l’altra és que sigui accessible, només conec la platja de Torre de Valentina, que es troba a Sant Antoni de Calonge.

Un dels objectius de l’associació és «transmetre a la societat que hi ha moltes discapacitats invisibles». Quines són aquestes discapacitats invisibles?

Sense anar més lluny, jo pateixo baixa visió i quan vaig a l’autobús a vegades em sento als llocs reservats per gent gran o embarassades. Però, probablement, si vaig amb ulleres la gent no detectar que tinc una discapacitat i notes que et miren malament. Hi ha un cert recel que fa que la gent s’hagi d’estar justificant constantment i es fa molt carregós.

També treballen per la integració laboral. Quantes persones han aconseguit feina a través de Multicapacitats?

Tenim un conveni amb la Fundació Eurofirms i gràcies a aquest vincle tan especial entre 1500 i 1800 persones amb alguna discapacitat han trobat feina.

Des de l’entitat també organitzen diverses activitats esportives com la Volta Inclusiva o les sortides en caiac. Quin impacte suposen aquestes activitats als participants?

Se’m posa la pell de gallina només de pensar en les reaccions de les persones noves que venen a fer aquestes activitats. El seu dia a dia és molt feixuc i sortir de la zona de confort costa molt, però un cop ho fan s’adonen que són capaços i la reacció és magnífica.

Col·laboren amb altres associacions gironines?

Sí, de fet tenim molt bona sintonia amb moltes d’elles com Mifas, Suport Girona, la Fundació Esclerosi Múltiple, entre altres. Estem dins de la taula pel dret a l’accessibilitat, que vam ser una de les entitats fundadores. Un dels objectius que em fixo com a president és refermar el lligam amb altres entitats de la província de Girona. La setmana passada vaig posar-me amb contacte amb l’associació Pots de Sant Antoni de Calonge i voldria crear vincles i convenis associatius per portar a terme diverses activitats.

