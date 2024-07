Més de 3’5 milions d’euros per millorar els centres educatius a la demarcació

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya invertirà un total de 3.627.000 euros aquest estiu a les comarques gironines per millorar els centres educatius. En total seran 59 intervencions repartides per tota la demarcació.

Les inversions es dividiran en dos blocs. Per una banda, una partida d’actuacions de reforma i millora (RAM) per tal d’adaptar les noves necessitats d’escolarització en ensenyaments obligatoris i, sobretot postobligatoris, en els centres. També han de servir millorar tant l’eficiència com la seguretat i la salut dels usuaris. Als Serveis Territorials de Girona hi ha 47 expedients ja tramitats i amb el pressupost aprovat. El cost total serà de 3.004.624 euros. A tot Catalunya, aquesta partida està dotada amb 31.626.509 euros i 274 reformes a executar-se, amb les dades gironines incloses.

Les altres intervencions estan centrades en el Pla de xoc per a les altes temperatures. A Girona, s’hi destinaran 582.524 euros a repartir entre 12 centres diferents. A Catalunya, la inversió s’enfila fins als 5.000.000 d’euros. La tria de centres prioritza els que tenen l’alumnat més vulnerable a les altes temperatures. S’hi climatitzen, prioritàriament, espais comuns i polivalents.

El pla de xoc també preveu altres mesures, per exemple, la instal·lació d’elements que mitiguen la calor, com ara proteccions solars, tendals o fonts i punts d’aigua; l’impuls de la renaturalització dels patis, sobretot els de ciment, per potenciar els arbres, l’aigua i les ombres; i el repartiment de ventiladors als centres. Aquest 2024 s’han de lliurar 3.500 ventiladors més, una xifra força menor a la del 2023, quan se’n van repartir 9.000. L’adjudicació dels aparells tindrà una nova sol·licitud, en la qual es tindran en compte criteris tècnics com ara la temperatura i humitat del municipi, la tipologia de l’edifici, les instal·lacions o les actuacions ja fetes en cada centre. La titularitat del centre o la vulnerabilitat de l’alumnat també són altres criteris que es tenen en compte.

Retirada d’amiant

El Departament d’Educació també té actualment en marxa accions per a la retirada d’amiant de 17 centres d’arreu del territori català per valor de 5,7 milions d’euros. De les 17 obres de retirada d’amiant que es faran durant aquest any 2024, 5 són finançades amb pressupost ordinari del Departament, per un valor de 726.085,35 euros, i 12 més són finançades amb fons FEDER-REACT, que suposen 4.981.563 euros. Abans del 2028, la Unió Europea té l’objectiu d’haver retirat l’amiant de tots els edificis públics.