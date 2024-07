Un 38% dels conductors morts en accidents havia pres alcohol o drogues

Les dades permeten comprovar que en un percentatge rellevant de casos, les víctimes mortals d’accidents de trànsit havien pres alcohol o drogues al volant. Si bé les administracions fan campanyes per conscienciar la ciutadania del perill que suposa no tenir els cinc sentits mentre es condueix, el percentatge de consum es manté estable des de fa uns anys.

El Ministeri de Justícia recull en una memòria anual dades des de 2020 de la relació entre les víctimes mortals en sinistres viaris i el consum de drogues i alcohol, segons les mostres recollides post mortem de les víctimes a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. A la província de Girona, l’any passat van morir 38 persones a les carreteres. Un 38% dels conductors morts en accidents, que van ser-ne 29, havien consumit alcohol o qualsevol altra droga. Es tracta d’una xifra que ha caigut un punt respecte de l’any anterior, però que també va lligat al descens de conductors morts que es va produir l’any anterior en relació amb el 2022, quan se’n van registrar un total de 31 casos.

En el 81,8% dels casos els conductors morts havien pres com a mínim alcohol. La memòria aclareix que es té en compte tots els positius amb presència d’alcohol sense tenir en compte si superava la quantitat mínima permesa. Tot plegat, per reforçar que l’única taxa segura és 0,0%. En un 27% dels casos van donar positiu en altres drogues o psicofàrmacs. Si desgranem el tipus de substància, en el 75% dels casos es tractava de cocaïna, i un 25% restant eren opiacis.

Un 73% dels morts, homes

Pel que fa a altres variables, val a dir que un 73,3% de les víctimes van ser homes per davant d’un 21,1% que eren dones. El rang d’edat amb més morts és el de 45 fins a 54 anys, i per darrere hi ha el de 55 a 64 anys. El perfil canvia si es té en compte el còmput total de morts i no només els conductors, llavors el rang amb més sinistralitat és dels 45 fins als 54 anys. Les dades també mostren que en un 60,5% de les víctimes mortals van morir en dies laborals.

Una altra de les dades més rellevants de la memòria és que 16 de les víctimes conduïen una motocicleta, 9 un turisme i quatre més una bicicleta. En últim lloc, el mes amb més víctimes va ser el setembre, concretament amb 8.

La xifra gironina és lleugerament inferior a l’estatal, que se situa per sobre del 50% (53,6%), i també per sota de la catalana, que és del 46,9%.

Des de l’any 2020 han mort 140 persones a les carreteres de la demarcació.