Engeguen una nova campanya de donació de sang a l’estiu

Olot acull durant tota aquesta setmana una nova campanya de donació de sang, que va començar ahir a la tarda i s’allargarà fins al dissabte 3 d’agost. Durant aquests dies es podrà donar sang en llocs diferents: ahir es va fer al Casal Pla de Dalt, avui es farà al Casal Bonavista, demà al Casal Sant Roc, dijous a l’edifici del Parc Nou, divendres en un bus a l’Ajuntament i a l’escola Malagrida i, dissabte, una altra vegada a l’escola.

«Estiuis on estiuis, dona sang» és el nom de la nova campanya d’estiu que ha arribat a Olot. Segons indiquen des de Garrotxa Digital, Imma Muñoz, regidora d’Acció Social de l’Ajuntament, va explicar que per incentivar la participació han fet una col·laboració amb l’Àrea d’Esport i han facilitat entrades de la piscina municipal a totes les persones que donin sang per primera vegada.

Tal com indiquen des de l’Ajuntament, el Banc de Sang ha augmentat les campanyes a poblacions que es consideren refugis climàtics, a la costa catalana i a zones turístiques. Això ho fa perquè des del Banc de Sang asseguren que durant els mesos d’estiu calen 40.000 donacions per cobrir les necessitats de les persones hospitalitzades a Catalunya, però, en canvi, durant les vacances les donacions cauen un 30%.