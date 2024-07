Roses supera els 26 graus en una nit tòrrida i la matinada és tropical en molts punts de la província

Roses ha superat aquesta matinada els 26 graus i ha viscut una nit tòrrida. També ha viscut aquesta situació el municipi de Cadaqués on s'han assolit els 25 graus i també ha costat molt poder dormir en condicions per la intensa calor. Cal recordar que una nit tòrrida és una nit amb una temperatura mínima entre 25 i 29,9 °C.

A la resta de la província, en canvi, els valors s'han quedat una mica més curts, però cap a les tres de la matinada, com informava el Meteocat a molts punts de la província es vivia una nit tropical. Una matinada molt càlida que ha deixat registres com els 23,9 graus de Banyoles; els 24,8 graus de la Bisbal o els 24 de Torroella de Montgrí. A Girona ciutat també hi ha hagut una nit complicada, cap a les tres hi havia 24,3 graus. Cal recordar que s'anomena nit tropical a aquella que es detecta una temperatura mínima entre 20 i 24,9 °C.

La situació de calor nocturna stà prevista que s'allargui fins a la pròxima matinada i de fet, el Servei Meteorològic n'ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill. Està previst que les temperatures més elevades nocturnes es doni al Gironès, Pla de l'Estany i les comarques de la Selva i el Baix Empordà.

Elevades temperatures

Mentre que durant el dia tant aquest dimarts com dimecres seran dos dies amb elevades temperatures. La màxima s'enfilarà de valent i sobretot dimecres s'espera el pic i que es puguin superar els 40 °C en molts punts sobretot de l'Empordà, el Gironès i Pla de l'Estany. Aquest dilluns ja es van fregar els 40 graus en molts punts de la província.

Els avisos del Meteocat mostren que l'Alt Empordà encara tindrà altes temperatures de cara a dijous quan a la resta ja no hi haurà avís per calor.

Nivells d’ozó elevats

A tota aquesta situació cal sumar-hi que la Generalitat ha amès un avís preventiu per nivells elevats d'ozó troposfèric a les comarques de Girona i a la plana de Vic. Això pot provocar que se superi l llindar d’informació (>180 µg/m3 horari) a la zona de qualitat de l’aire. Està previst que l'episodi comenci a les dues de la tarda.

Segons el departament d'Acció Climàtica, En cas que se superi el llindar d’informació, la població més vulnerable ha de reduir l’exercici físic intens, especialment a l’exterior. Es considera població vulnerable les persones amb malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades.

Risc d'incendi forestal

A tota aquesta situació d'altes temperatures cal sumar-hi la situació de risc d'incendi forestal. En el cas de la província de Girona hi ha moltes comarques amb nivell 11 del pla Alfa dels Agents Rurals i en nivell 2 i 3 punts de la comarca del Baix Empordà. El nivell més alt és entorn de les Gavarres.

Els Agents Rurals recorden que mentre duri l’episodi en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d’incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.

Amb l’activació del nivell 3 del Pla Alfa, per perill molt alt, queden suspeses totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de prohibicions com encendre foc en espais oberts, ús de material pirotècnic, entre d’altres. Durant el nivell 4 del Pla Alfa, per perill extrem, els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les mesures del nivell 3 i el control de la restricció als espais naturals.