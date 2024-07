Caçadors de la Garrotxa detecten casos de llengua blava en animals salvatges

Els caçadors han detectat casos d'animals salvatges infectats amb llengua blava a la zona de l'Alta Garrotxa. Per això, la Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça ha fet arribar un comunicat al conjunt de colles de la demarcació demanant col·laboració i que alertin els Agents Rurals davant qualsevol sospita detectada en ungulats silvestres. La necròpsia feta a un mufló mort va confirmar la presència de llengua blava i, des d'aleshores, els caçadors han trobat diferents casos d'ungulats, com ara muflons i cabirols, que presenten la infecció en aquest espai natural. Els caçadors recorden que la llengua blava és una malaltia infecciosa i no contagiosa que poden patir remugants silvestres i domèstics com ovelles, cabres o vaques.

En la darrere actualització, el Departament d'Acció Climàtica va informar de 25 nous focus de llengua blava a Catalunya, dels quals 13 són a explotacions d'oví, 11 de boví i una amb ambdues espècies afectades. Així, ja són 71 els confirmats oficialment pel Laboratori Nacional de Referència d'Algete. Fins ara les comarques amb afectació són Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Selva, Maresme, Osona, Ripollès, Pla de l'Estany, Garrotxa, Moianès, Cerdanya i Berguedà.

Els caçadors assenyalen que, des del mes de juny quan s'havien detectat casos en explotacions ramaderes de la zona, la Generalitat ha fet campanyes de vacunació i control dels ramats que no es poden fer en la fauna silvestre. "Per aquesta raó, si us trobeu amb un ungulat malalt o mort que pugui ser susceptible d'haver estat infectat, cal avisar als Agents Rurals perquè en facin el seguiment", avisen les colles de caçadors de la demarcació.

A més, remarquen que els animals infectats actuen més lentament i com si estiguessin atordits, un element que "ha de fer estar alerta".

En el cas del primer mufló, la necròpsia va confirmar la presència de llengua blava.