El formatge de la Garrotxa tindrà una distinció d'Indicació Geogràfica Protegida

El Govern ha aprovat que el formatge de la Garrotxa rebi una distinció d'Indicació Geogràfica Protegida (IGP) amb l'objectiu de dinamitzar i valoritzar aquest producte. La decisió ha estat impulsada pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a petició de l'associació de ramaders i productors de formatge artesà. Per tenir el segell distintiu, els formatges hauran de ser de llet de cabra i amb una escorça recoberta per un fong gris i blavós. No podrà tenir esquerdes i haurà de tenir una forma cilíndrica amb les vores arrodonides. La maduració del formatge haurà de ser adequat per tenir un producte de qualitat però la crosta compta amb notes olfactives d'humitat de celler.

La IGP ja té onze productes al mercat que s'elaboren a Catalunya. Es tracta d'un segell agroalimentari emparat per la Unió Europea que garanteix la qualitat del producte i unes característiques determinades. La majoria de trets diferencials per rebre aquest distintiu es deuen al medi geogràfic on es produeixen i s'elaboren i es tenen en compte els factors naturals i humans que hi intervenen a l'hora de produir-los.

L'últim producte a unir-se en aquest distintiu és el formatge de la Garrotxa, que ara el Govern n'ha aprovat el segell d'IGP. Ho fa per garantir la producció d'aquest formatge característic que compta amb una "altíssima qualitat", segons el director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia. El segell suposarà "un reconeixement a tots aquells que fan bé la seva feina i donen valor als productes que fan cada dia".

La iniciativa l'ha impulsat el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a partir d'una petició que va fer l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà (ACREFA). El desembre del 2023 es va iniciar tot el procés amb la inscripció, creació i aprovació del marc regulatori de la IGP. Aquesta es va inscriure al registre europeu de denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides i ara s'ha tancat tot el procés.

El reglament estipula que el formatge ha de ser elaborat amb llet de cabra i amb una escorça recoberta d'una capa de fong gris blavós que li dona l'aspecte de cendrós i cotonós per la pell florida. A l'interior la textura és ferma i amb sensacions olfactives de llet fresca de cabra i mantega. Els consumidors podran trobar aquest producte amb el logotip d'IGP en l'etiqueta dels formatges.