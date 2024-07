Les plaques fotovoltaiques del museu Darder de Banyoles arriben al pic de producció amb 170 kWh

Les plaques fotovoltaiques del museu Darder de Banyoles han arribat al pic de producció amb 170 kWh aquest dissabte. El consum mitjà d'una llar és de 270 kWh en un mes. Part d'aquesta energia es destinarà a la comunitat energètica que es formalitzarà en les pròximes setmanes. De moment, la meitat de l'energia generada es fa servir per al consum d'equipaments municipals i l'altra meitat es ven a la xarxa. Aquest dijous 1 d'agost finalitza el termini per presentar una sol·licitud per formar part de la primera comunitat energètica del municipi, que farà servir aquesta meitat de l'energia que actualment es retorna a la xarxa. De moment, el consistori ja ha rebut una vintena de sol·licituds.

La comunitat energètica del Darder preveu tenir entre 20 i 30 famílies que rebran energia que produeixi la instal·lació fotovoltaica del museu Darder. Els principals requisits son estar empadronat a Banyoles i que la distància entre el comptador no estigui més de 2 km allunyat del museu Darder. D'entre les 25 sol·licituds presentades, hi ha una quarta part que són famílies vulnerables. Tots els membres que entrin a la comunitat rebran entre 1kWp i 1,5kWp.