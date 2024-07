El Medfoto 2024 ja té guanyadors: aquestes són les imatges premiades

La quarta edició del MedFoto, el Concurs Internacional de Fotografia del Mediterrani, ja té guanyadors. Enguany s'han premiat nou autors i autores, el nom dels quals es van donar a conéixer el passat dissabte en un acte que va reunir una cinquantena de persones a la Sala Polivalent del Club Nàutic L’Escala i que també es va poder seguir en línia a través de la plataforma Zoom. La trobada va finalitzar amb la inauguració de l’exposició de les 36 imatges i els tres relats finalistes del MedFoto 2024 a la Sala de Juntes del Club Nàutic l’Escala. La mostra, titulada El mar i les persones, podrà visitar-se en aquest espai fins el proper dia 8 de setembre.

La quarta edició del concurs ha proclamat vencedora absoluta la fotografia titulada Mort negra de cries de tortuga marina, de la fotògrafa turca Şebnem Coşkun. La imatge mostra les conseqüències d’un vessament de petroli que va tenir lloc a les costes Síria el 2021 a través de la mà d’una cria de tortuga marina víctima del terrible accident.

Altres premis

A més de la guanyadora absoluta, premiada amb 1.000 euros en metàl·lic, s’han revelat les millors imatges de les diferents categories proposades, que rebran un premi de 300 euros en metàl·lic. Destaca, en aquest sentit, el segon guardó obtingut per l’autora turca Şebnem Coşkun a la divisió Conservació i Canvi Climàtic amb la fotografia titulada Les escombraries del món a la Mediterrània.

Santi Viladrich també s’ha endut dos dels reconeixements de l’edició 2024 en ser el vencedor de la categoria Esports i oci amb la imatge Travessia i de la temàtica Oficis del mar amb la titulada Collita de Sal.

La composició Dansant a la llum de la lluna de Bartolomé Santandreu ha estat l’escollida de la secció Paisatge i l’obra de Marc Casanovas titulada Canvi de vestit, a la Subaquàtica. Pavel Lychkousky ha estat el vencedor de la divisió Vida Salvatge amb Afrodita i Corb Marí, de Sara Darnés, s’ha adjudicat la categoria Amb mòbil. En aquesta ocasió, el reconeixement entre els relats fotogràfics presentats ha estat per a Calma Chicha d’Arnau Cloquells, una recopilació d’imatges que segueix un petit grup de surfistes menorquins a la recerca de les onades que el Mediterrani ofereix de forma capritxosa.

Durant la gala, també s’ha atorgat el premi especial Costa Brava, consistent en un cap de setmana per a quatre persones en un bungalow al Càmping la Ballena Alegre, a Francesc Arnau per la fotografia titulada La xarxa dels sonsos. Arnau Vergés i l’obra Núvol de tempesta han recollit el guardó especial L’Escala, una nit d’hotel per a dues persones amb un dinar o sopar i una visita al Museu de l’Anxova i de la Sal o bé a l’Alfolí de la Sal – Museu de l’Escala.

L’esperada proclamació dels vencedors i vencedores de la quarta convocatòria del Concurs Internacional de Fotografia de la Mediterrània ha comptat amb una breu valoració tècnica de les fotografies escollides de la mà d’Oriol Alamany, fotògraf professional especialista en la conservació de la natura i representant del jurat de MedFoto.

T’ambé s’ha comptat, enguany, amb les intervencions del president del Club Nàutic L’Escala Narcís Carreras, el president de la Fundació Alive Bernat Garrigós, la directora de Ports de la Generalitat, Annabel Moreno i l’alcalde del’Escala, Josep Bofill.