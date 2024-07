Nit roent a Portbou amb registres que han superat els 30ºC i tropical a la major part de la província

Nit i matinada d'insomni en molts punts de les comarques de Girona. Després de les màximes d'ahir que van arribar a superar els 40 °C a Santa Coloma de Farners, la nit va començar ja amb tot l'ambient sobreescalfat i la matinada ha estat de difícil dormir per a moltes persones.

Ventiladors i aires condicionats han treballat de valent per intentar fer passar millor les hores els ciutadans. I és que la nit ha estat complicada, els veïns i turistes que eren a Portbou així ho han pogut copsar, la temperatura gairebé no ha baixat dels 30 graus durant tota la matinada.

De fet, la població empordanesa ha registrat 30,6 °C a les tres de la matinada, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Això significa que en aquest municipi s'ha viscut el que s'anomena una nit roent, ja que s'han superat els 30 °C.

Pel que fa a la resta de poblacions gironines, la major part han tingut una nit tropical. A la mateixa hora que Portbou registrava els 30,6 °C es podia veure com Girona assolia els 21,6 °C en una matinada d'insomni o a Santa Coloma el mercuri pujava fins als 22,7 °C. Unes temperatures que han complicat la nit fins i tot en punts del Pirineu com a Molló, on es registraven 21,2 °C. En el següent mapa es pot veure la situació que es vivia a la província a aquella hora.

Així es trobaba bona part de les comarques de Girona cap a les tres de la matinada / Meteocat

Aquest migdia i durant les primeres hores de la tarda es preveu que l'onada de calor arriba al seu punt màxim i les comarques de Girona siguin la zona de Catalunya on els termòmetres s'enfilin més. El Meteocat manté l'avís per situació meteorològica de perill per calor per avui a tota la província i demà, a l'Alt Empordà.

La matinada vinent també s'espera complicada i que torni a haver dificultat per dormir, ja que els termòmetres es mantindran en registres molt elevats. Es manté l'avís per calor nocturna

Pluges a la vista

De cara als pròxims dies, el Meteocat augura que divendres arribaran pluges, uns xàfecs que poden ser forts en punts de la província. Hi ha previsió de forts xàfecs a partir del migdia i fins a la matinada. Podrien produir-se tempestes que deixin més de 20 litres en mitja hora en molts punts de la província, amb l'excepció de l'Empordà-.