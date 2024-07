Vídeo | Crema totalment un pis de Banyoles i el fum s'escampa pels del costat

Un incendi ha cremat totalment un pis del barri de la Farga de Banyoles. El foc a més ha causat afectacions pel fum als pisos veïns que s'han evacuat. Sortosament no s'han hagut de lamentar ferits.

Aquest succés s'ha declarat cap a les dotze del migdia d'aquest dimecres al carrer Girona. El pis afectat es trobava a la primera planta i la força del foc ha provocat que les flames es veiessin des de l'exterior, s'han pogut veure per les finestres i balcons. Això ha causat danys per alta temperatura a la façana i a més, que el fum s'esmunyís a l'interior d'altres pisos.

Els Bombers s'han desplaçat a la zona amb cinc dotacions i la Policia Local de Banyoles, els Mossos i el SEM han fet evacuar els veïns de l'edifici de cinc plantes.

El foc ha pogut ser extingit amb rapidesa, però els veïns no han pogut tornar als habitatges. Segons els Bombers, caldrà la valoració de l'arquitecte municipal per determinar si hi ha danys estructurals. D'altra banda, encara es desconeix l'origen del foc.