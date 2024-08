Amb un 31%, el Ripollès és la comarca gironina on més gent gran viu sola

El 31,3% de les persones majors de 75 anys del Ripollès viuen soles, una xifra que mostra una tendència a l’alça, però molt pausada. Així ho evidencien els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de l’Idescat, que es van actualitzar, el dimarts, amb les dades del 2022. Aquesta estadística inclou 19 indicadors que serveixen per mesurar la població en situació de pobresa. Es poden trobar diferents dades i tendències com, per exemple, que la taxa d’escolarització als 17 anys a les comarques gironines disminueix amb els anys, o que la població provinent de països en vies de desenvolupament continua augmentant, especialment en el Gironès i a l’Alt Empordà, que es troben entre el 20 i el 25%.

Majors de 75 anys

Una de les dades que proporciona l’Idescat és la quantitat de persones majors de 75 anys que viuen soles. En aquest cas, les xifres són molt similars a les d’altres anys, en alguns casos només ha variat alguna dècima com és el cas del Ripollès (31,3% en el 2022 i 31% en el 2020), la comarca amb el percentatge més elevat. La segueixen la Garrotxa, amb un 29,7% i l’Alt Empordà, amb un 29,5%. En canvi, el Pla de l’Estany, amb un 22,7%, és la comarca amb el percentatge més petit de gent gran vivint sola, el segueix el Gironès, amb un 26,9%.

Taxes d'escolarització

En el cas de l’educació, es pot observar que la taxa d’escolarització als 17 anys ha disminuït en els últims temps. L’any 2020 aquesta xifra era superior al 75% en totes les comarques gironines, però l’any 2022 no va ser així. El Pla de l’Estany, amb un 85,2%, és l’única que té un percentatge per sobre de la mitjana catalana (82%) perquè la resta de comarques gironines estan per sota. El Ripollès l’any 2020 va ser la comarca amb el percentatge més elevat (91%), però ara ha passat al segon lloc amb un 81,7%. El segueixen la Cerdanya, amb un 80,1% i el Baix Empordà, amb un 76,3%. La resta de comarques no han arribat al 75%, entre elles es troba el Gironès (74,7%), l’Alt Empordà (72,9%), la Selva (72,6%) i la Garrotxa (70,8%). Pel que fa a municipis concrets destaca Lloret de Mar, que amb un 63,9%, compta amb el percentatge més baix de Catalunya. Cal tenir en compte que, a Catalunya, l’escolarització obligatòria arriba fins als setze anys (quart d’ESO).

Immigració

Pel que fa a la població provinent de països en vies de desenvolupament, es pot observar que a les comarques gironines segueixen les tendències d’anys anteriors, ja que el Gironès, amb un 24,4% i l’Alt Empordà, amb un 22,4% són les que presenten uns percentatges més elevats. D’aquestes comarques destaquen Salt, amb un 39,4%, la xifra més alta de Catalunya, i Figueres, que amb un 29% es troba en quarta posició. Per un altre costat, el Ripollès, amb un 11,9%, i el Pla de l’Estany, amb un 12% són les que tenen un percentatge més baix. Enmig es troben el Baix Empordà (17,9%), la Selva (16,8%), la Garrotxa (16,7%) i la Cerdanya (16,2%). Pel que fa a la mitjana catalana se situa en el 17,4%. L’indicador de persones procedents de països en vies de desenvolupament s’utilitza com a indicador de pobresa perquè, moltes vegades, aquest tipus d’immigració té més dificultats per accedir a llocs de treball estables.

Protecció Social

Un dels indicadors que s’ha tingut en compte, pel que fa a protecció social, és el de les ajudes alimentàries que reben els habitants. Continuant amb la mateixa tendència del 2020, el Gironès és el que més destaca, amb un 7,7% de persones que reben algun tipus d’aquesta ajuda. Es tracta de la comarca amb el percentatge més elevat amb diferència, ja que la següent és la Selva amb un 5,8%. L’Alt Empordà, el Pla de l’Estany, el Baix Empordà i la Cerdanya es troben entre el 3 i el 4%, mentre que el percentatge més baix correspon al Ripollès, amb un 2,6%. En el cas de la Garrotxa no hi ha dades perquè, segons indica l’Idescat, es tracta d’una informació confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible; el que sí que es coneix és el percentatge de la ciutat d’Olot, que és de 4,6%.

En els indicadors de protecció social també s’inclouen les xifres d’ajut pel lloguer que, generalment, són més baixes que les alimentàries i es troben més o menys al mateix nivell que la mitjana catalana (2,9%). La que més destaca és la Selva, ja que amb un 3,5% compta amb el percentatge més elevat de les comarques gironines, seguida del Baix Empordà, amb un 3,2%, i del Gironès, amb un 2,8%. Pel que fa a la Garrotxa, l’Alt Empordà, el Ripollès, la Cerdanya i el Pla de l’Estany es troben entre el 2 i el 2,4%.

Famílies nombroses

El percentatge de famílies nombroses (és a dir, amb tres fills o més) és un altre dels indicadors que s’ha tingut en compte. Malgrat el descens de la natalitat dels últims anys, la xifra de llars on viuen famílies nombroses és més alta que altres tipologies. El Gironès, amb un 8,6%, és la comarca que compta amb un percentatge més elevat d’aquest tipus de famílies. El segueixen el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà, amb un 6,1% i el Baix Empordà, amb un 5,5%. Els municipis que més destaquen d’aquestes comarques són Salt, amb un 12,9%, i Figueres amb un 7,6%. En canvi, la Cerdanya (3,3%) és la comarca amb la xifra més baixa, seguida del Ripollès (3,6%). La Garrotxa i la Selva es troben al voltant del 4%. Per un altre costat, el percentatge de famílies monoparental és bastant baix i la majoria es troba al voltant del 2%; destaca Salt amb un 3%.

