Els Bombers repassen el perímetre dels incendis de Sant Feliu i Maçanet per donar-los per extingits

Els Bombers segueixen treballant per donar per extingits els dos incendis que aquest dimecres a la tarda van afectar Sant Feliu i Maçanet.

Quatre dotacions dels Bombers han treballat durant la nit en l'incendi de Sant Feliu de Guíxols i que al vespre ja es va poder donar per estabilitzat. Segons informa el cos d'emergències, durant la nit no hi ha hagut cap sorpresa, han repassat el perímetre i no ha revifat el foc. Amb tot es mantenen a la zona per donar el foc per extingit.

Aquest incendi va començar en una zona d'hortes i canyes a la carretera de Pedralta, molt a prop de massa forestal. Això va obligar a confinar la urbanització de Mas Trempat. Hi van arribar a treballar 13 dotacions, de les quals quatre aèries.

Finalment, un cop estabilitzat al vespre, els Agents Rurals van quantificar la zona afectada en una hectàrea. De moment es desconeixen les causes del foc.

Durant la mateixa tarda també va originar-se un altre incendi forestal a Maçanet de la Selva. Aquest va començar per una furgoneta que va cremar al voral de l'AP-7 i es va escampar i a més, va obligar a confinar dues urbanitzacions. Aquest foc també es va donar per controlat al mateix vespre. Durant la nit, sis dotacions han anat repassant la zona per també donar-lo per apagat. En aquest cas, van cremar unes 2,4 hectàrees.