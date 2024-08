Els jutjats gironins han imposat vuit condemnes en quatre anys per maltractar animals

Els delictes contra el Medi Ambient estan regulats al Codi Penal i comporten càstigs de presó segons la gravetat de l’il·lícit. Entre el 2018, des que el Ministeri de Justícia té dades, i l’any 2022, els jutjats gironins van imposar 42 sentències per delictes relacionats amb el medi. D’aquests, 34 van ser condemnatoris.

La fiscalia s’encarrega d’investigar aquests delictes, obrint procediments per tal de determinar si hi ha indicis delictius. Durant aquests anys, la fiscalia de Girona ha dut a terme 346 diligències d’investigació, de les quals ha acabat qualificant una cinquantena de casos amb un delicte concret contra el medi. Els delictes que s’engloben en aquest apartat van des de delictes contra la flora i la fauna, contra el patrimoni, delicte d’incendi forestal, contra l’ordenació del territori i urbanisme, contra el medi ambient i també per maltractament d’animals domèstics.

Del conjunt de sentències condemnatòries, la majoria, 14, són per delictes contra la flora i la fauna. En segon lloc, hi ha els delictes contra el maltractament d’animals, concretament vuit. Les denúncies per aquest tipus de delictes han anat a l’alça durant els últims anys, i de fet fa uns mesos el caporal de la unitat del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) va destacar que la ciutadania cada vegada està més conscienciada del maltractament animal, i que conductes com deixar mascotes soles sense prou menjar i aigua poden resultar en delictes. En molts casos els procediments acaben en infraccions, però si es posa en perill la vida de l’animal o es mor, els fets s’eleven a un delicte penal.

Condemnes

Per ordre de condemnes, la resta s’han imposat per 4 delictes contra l’urbanisme, 4 per incendis forestals, 2 contra el patrimoni i dos més per delictes contra el medi ambient.

Val a dir que l’any 2021 va ser el que va acumular més diligències d’investigació per part de la fiscalia, concretament 85. Durant aquell any va presentar set denúncies i en va arxivar 30. La majoria d’investigacions es van fer per delictes contra la flora i la fauna (49), i també contra el medi ambient (15) i l’ordenació del territori i urbanisme (10). En canvi, pel que fa a l’any 2022, les investigacions van girar entorn de delictes contra l’ordenació del territori (25) i contra la flora i la fauna (20).

En total, a la província es van fer 7,3 diligències per delictes contra el medi ambient per cada 100.000 habitants.

Pel que fa a Catalunya, s’han interposat 490 sentències per delictes contra el medi ambient durant aquest període. L’any 2022 es van dictar 75 condemnes, de les quals 35 per delictes contra la flora i la fauna, 16 contra el maltractament animal i 11 contra l’ordenació del territori.

