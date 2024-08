Fi de l’onada de calor: quan baixen les temperatures

L’onada de calor que afecta Catalunya sembla que està arribant a la seva fi. L’episodi de calor extrema que ha afectat a tot el territori català, deixant valors mai vistos com els 40 °C a Barcelona -la primera vegada des que es tenen registres- que es van viure el dimecres, 31 de juliol, la jornada de més calor. A partir d’avui serà quan els termòmetres tornin a baixar.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va anunciar que durant el dia d’ahir, 31 de juliol, se superarien els 43 graus en diversos punts de la comunitat. Els avisos per l’onada de calor tenyeixen de groc, taronja i vermell tot el mapa català. A la província de Barcelona, Lleida i gran part de Tarragona els avisos són moderats, mentre que a Girona, especialment a les comarques de la Costa Brava, l’alerta és de perill molt alt, amb previsió de temperatures extremes.

Descens dels termòmetres

El pic de l’onada de calor donarà pas a un descens de la temperatura, que començarà avui i, sobretot, al llarg d’aquest divendres, dia 2. Protecció Civil espera retirar l’alerta del Pla Procicat per calor molt intensa avui mateix.

El mes d’agost començarà amb calor, però amb valors més normals d’estiu, i fins i tot amb algunes precipitacions en el litoral i prelitoral de Girona. L’onada de calor donarà un respir a la ciutadania catalana, encara que la calor continuarà durant els pròxims dies.

Rècords de temperatures

El dimarts, dia 30, Barcelona va viure el dia més calorós de la seva història. L’Observatori Fabra va registrar una màxima de 40 graus centígrads, la xifra més alta mai recollida des que es tenen registres oficials a la ciutat, a partir de 1914. En la resta de Catalunya, les temperatures també van ser extremadament altes, a causa de l’onada de calor que va assotar la comunitat. No obstant això, no serà fàcil superar el rècord de calor que es va registrar al juliol de l’any passat: 45,4 °C a Figueres.

El valor es va detectar el 18 de juliol de 2023, quan una massa d’aire molt càlid d’origen africà va afectar les comarques de Girona i, amb menys força, a la Catalunya Central i Ponent. Un dels observatoris de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va ser el que va registrar els 45 °C. En el cas del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el rècord l’ostenta el pantà de Darnius-Boadella i Navata, a l’Alt Empordà, amb una temperatura de 45,1 °C.

Malgrat les altes temperatures serà difícil superar els 45,5 ºC de Figueres de l'any passat

Previ a aquestes dades, en 2022 es va registrar l’estiu més càlid a escala global. A Catalunya es van recollir valors tan alts com els 43,6 °C a Vinebre (Tarragona). Així i tot, en 2019 ja es van detectar temperatures similars. Primer, a Artés (43,6 °C), i després, a Alcarràs (43,87 °C), que ostentaven el rècord fins a l’any passat.

Anterior als registres a Figueres del 18 de juliol de 2013, les temperatures més altes eren de juny de 2019 i, seguidament, 2021, 2022 i 2015. A més, en 1982 i 1987, Catalunya va experimentar estius de molta calor que van deixar valors com els 44 °C a l’aeroport de Sabadell el 10 de juliol de 1982, encara que el Meteocat no els considera oficials per la impossibilitat de validar-los.

A causa de l’efecte del canvi climàtic, superar aquestes altes temperatures cada vegada resulta més habitual en els observatoris repartits per tota la geografia catalana. Els estius són cada any més càlids i secs, amb nombroses onades de calor que afecten la ciutadania i provoquen episodis de calor extrema.