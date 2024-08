Més d’un miler d’alumnes gironins milloren l’assignació de plaça d’FP

Més d’un miler d’alumnes gironins que es van preinscriure a una Formació Professional (FP) i que en la primera tanda d’assignacions se’ls va adjudicar una opció que no era la seva primera alternativa o, directament, no se’ls va assignar cap opció, han aconseguit millorar-la a través de la publicació de la segona tanda d’adjudicacions, que ha fet el departament d’Educació.

«Tots aquests alumnes ara ja tenen la certesa de saber a quina opció se’ls ha assignat i podran matricular-s’hi al setembre. Per a la resta, hi haurà un procés de gestió de places vacants», expliquen des d’Educació.

A Catalunya la xifra d’alumnes que han millorat la seva assignació és de 10.640. Per una banda, 5.434 alumnes (2.595 de grau mitjà i 2.839 de grau superior) que, en primera tanda, van rebre una assignació a una opció de la segona a la desena, han aconseguit millorar-la ara. A més, detallen des d’Educació, 5.206 alumnes catalans (2.363 de grau mitjà i 2.843 de grau superior) han aconseguit una assignació, quan a la primera tanda no van entrar en cap de les seves deu alternatives. «Això s’ha produït perquè, com és habitual en els processos de preinscripció a l’FP, no tot l’alumnat assignat a la seva primera opció s’ha matriculat», expliquen des del departament. «Les places vacants han servit per millorar assignacions a la resta, en els casos en què ha estat possible. A banda, lògicament, hi ha un gruix d’aspirants que han mantingut la seva assignació», afegeixen.

Finalment, Educació detalla que al setembre es produiran dos processos més. «En primer lloc, s’haurà de matricular tot l’alumnat assignat a aquesta segona tanda, ja que aquest juliol només s’ha pogut matricular l’alumnat assignat a la primera opció en primera tanda», assenyalen. «A més hi haurà un procés de gestió de vacants que començarà el 12 de setembre, on hi participarà l’alumnat que no hagi tingut assignació durant el juliol a cap de les seves opcions i, fins i tot, qualsevol persona que no hagi participat del procés de preinscripció i presenti sol·licitud el setembre.

