Trànsit prepara un pla de xoc a l'AP-7 amb un tram de cent quilòmetres de velocitat variable entre Maçanet i el Vendrell

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu un pla de xoc a l'AP-7 per combatre els col·lapses diaris i els accidents que s'hi registren, molts amb vehicles que gran tonatge implicats. Segons avança 'La Vanguardia', s'està redactant un projecte que preveu crear un tram de velocitat variable en un tram de 100 quilòmetres entre Maçanet (Selva) i el Vendrell (Baix Penedès), amb la previsió que les obres comencin el 2025. També està previst instal·lar nous radars mòbils, així com uns centrats a la zona de l'Ebre per garantir que els camions circulin per la dreta.

Per elaborar el pla de xoc, el SCT ha analitzat la mobilitat a l'autopista, que ha patit un augment significatiu del 7%. L'augment és del 6,7% en el cas dels vehicles pesants. Aquest increment se suma al que ja va experimentar l'AP-7 amb l'alliberament dels peatges. Pel que fa a la sinistralitat, durant els primers mesos del 2024 hi ha hagut dues víctimes mortals, per les vuit que hi va haver el 2023.

El pla de xoc inclou la creació d'un tram de velocitat variable de 100 quilòmetres a l'AP-7, entre Maçanet de la Selva i el Vendrell. Aquest sistema inclourà sistemes predictius amb càmeres d'intel·ligència artificial, de manera que podrà calcular quan hi haurà retencions. En aquest tram s'hi instal·laran radars per comprovar que els conductors compleixen amb la velocitat marcada en cada moment.

També es preveu instal·lar un sistema de control d'entrada a l'autopista que deixa accedir a la via en petites dosis i evitar així congestions. Es tracta d'un sistema de semàfors que permetran l'entrada de vehicles cada 10 segons, aproximadament. El primer es provarà a l'entrada de la C-35 a l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès.

Radars mòbils

De la mateixa manera, es treballa amb uns radars mòbils, que es troben en fase de validació, i que es poden moure per diferents punts de la via depenent de la necessitat puntual que es registri. Trànsit preveu instal·lar-ne quatre aquest any i arribar als 26 el 2026.

Pel que fa al tram de Terres de l'Ebre, Trànsit instal·larà unes càmeres radar per controlar el compliment de circular per la dreta per part dels camions en el tram entre Camarles i Calafat, on l'autopista només té dos carrils per sentit. Ara mateix, el compliment és del 90%, però amb aquesta mesura es busca arribar al 100% o multar a qui no la compleixi.

Una altra de les mesures del pla afectarà la C-58, que té impacte sobre el trànsit a l'AP-7. En aquesta autopista s'hi instal·larà un sistema de velocitat variable que s'adjudicarà el segon semestre d'aquest any amb la previsió de començar les obres abans d'acabar el 2024.

Carrils addicionals

Pel que fa a la gestió del trànsit, el SCT implementarà seran els carrils addicionals de sortida, que ja s'ha començat a aplicar durant aquest any per Sant Joan i pel gran premi celebrat a Montmeló. Aquests carrils addicionals de sortida es faran els divendres a la tarda o els dissabtes al matí, en funció del trànsit que es prevegi. Es preveu un carril addicional de sortida de Martorell al Vendrell de 42 quilòmetres, i un altre entre Montornès del Vallès a Sils de 53 quilòmetres. Així, els caps de setmana s'instal·laran 190 quilòmetres de carrils addicionals per mitigar les congestions.

En canvi, el SCT ha decidit que es deixarà d'aplicar el límit de velocitat màxima a 100 quilòmetres per hora entre Martorell i Gelida els divendres a la tarda i els dissabtes al matí, ja que han constatat que la mesura no ha funcionat.

Sí que es mantindran les reduccions de velocitat a 100 quilòmetres per hora en el tram central de l'AP-7 entre el Papiol i Granollers, ja que Trànsit considera que ha donat bons resultats en la reducció de la sinistralitat i la consideren interessant per contenir la velocitat en un tram que habitualment concentra moltes retencions.

El pla del Servei Català del Trànsit és per al període 2024-2025 i té un pressupost de 8,3 milions fins l'any que ve.