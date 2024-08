Alerta pels ofegaments en platges i piscines d'aquest estiu: sis morts i set nens ferits a Girona

La campanya de bany d'estiu ja ha arribat al seu equador i sis persones han perdut la vida en piscines i platges gironines -5 en platges i una en una piscina-. A més, set menors d'edat en resultat ferits mentre es banyaven en piscines. La campanya va començar el 15 de juny i s'allargarà fins al 15 de setembre.

Protecció Civil ha fet una crida a la prudència en el bany tot i que el nombre de morts és menor que l'any passat a tot Catalunya amb 16 víctimes mortals -12 en platges i quatre en piscines-. Amb tot, però, la xifra és elevada i record la importància de banyar-se en espais vigilats i de fer-ho acompanyats, especialment en el cas de la gent d'edat avançada que tenen un major risc a causa de l’edat i a la prevalença de malalties cròniques i patologies diverses.

En el cas dels més petits, recorda la responsabilitat dels adults mentre els menors s’estan banyant. És molt important ensenyar-los a nedar com més aviat millor i vigilar-los en tot moment sense cap distracció, com ara l’ús del telèfon mòbil, i estar a tocar dels més petits per poder agafar-los immediatament si pateixen algun problema.

Cinc morts a la Costa Brava

Des de l'inici de la campanya d'estiu en platges de la Costa Brava s'han hagut de lamentar cinc víctimes mortals. La més recent va succeir al Port de la Selva. Un home de 73 anys i nacionalitat francesa va perdre la vida mentre feia snorkel a la zona del far de Sarnella. Malgrat els intents dels serveis d'emergències, que li van practicar les maniobres de reanimació, no va sortir-se'n.

La resta de víctimes mortals a les platges han succeït a Roses -platja de Santa Margarida-, Torroella -Gola del Ter-, Sant Antoni de Calonge - Torre Valentina- i Portbou -platja del centre-. Cal destacar que de les víctimes mortals tots són homes i d'edats compreses entre els 45 i 74 anys. Dues d'elles eren espanyols i la resta, estrangers. El nombre de víctimes mortals fins a 1 d'agost és el mateix que l'any passat a les comarques gironines per les mateixes dates

Cal dir, però que també hi ha hagut morts en platges abans de la campanya en el litoral gironí, concretament, tres. Dues el mes de maig i una el juny. Tres homes d'entre 20 i 75 anys han perdut la vida a Roses, Palamós i Llafranc, segons les dades de Protecció Civil. Aquest és un aspecte que preocupa a l'ens de la Generalitat perquè en el total de Catalunya han mort 10 persones a les platges abans d’iniciar-se la temporada de bany i l’any passat només van ser dos. Aquestes dues precisament havien estat a Girona, a Calella de Palafrugell i Lloret de Mar.

Més menors ferits en piscines

A les piscines, des del 15 de juny a les comarques de Girona hi ha hagut una víctima mortal. Una dona va perdre la vida el dia 15 de juliol després d'ofegar-se en una piscina de la urbanització del Llac del Cigne de Caldes de Malavella. Tenia 66 anys i era de nacionalitat espanyola. A banda d'aquesta víctima, a tot Catalunya n'hi ha hagut quatre, entre elles un menor d'edat de només set anys. La xifra global és menor a la de l'any passat, quan ja n'hi havia hagut set fins al dia 1 d'agost.

El que preocupa també a Protecció Civil és l’elevat nombre de menors (25) que fins ara han resultat ferits en el bany a les piscines catalanes. En el cas de la província de Girona, la xifra arriba a set menors ferits mentre es banyaven en piscines. Hi ha menors des d'un any fins als set. Els casos en què els menors van resultar ferits greus es van produir a Vidreres, Blanes i Lloret de Mar.

La resta, que han tingut lloc a Olot, Maçanet de la Selva, Forallac i Tossa, els menors han resultat ferit de poca gravetat. El més recent va succeir el dia 31 de juliol al càmping Pola de Tossa. Segons Protecció Civil, un nen de dos anys gairebé es va ofegar i va ser traslladat a l'hospital de Blanes. La xifra de nens ferits en piscines és molt més elevada que l'any passat quan en tot l'estiu n'hi va haver dos i enguany, fins a 1 d'agost, ja n'hi ha hagut set.

Sobre el cas de Blanes, aquest va produir-se el dia 12 de juliol i es va obrir una investigació per aclarir si el pare havia comès algun tipus d'imprudència o delicte arran de l'ofegament -no mortal- del seu fill de cinc anys. Finalment, els Mossos d'Esquadra no acusen el pare de cap delicte i han obert diligències informatives que s'han tramès al jutjat.

Des de Protecció Civil es destaca que en el cas de Catalunya, dels 25, un total de 16 infants tenien menys de 5 anys; i 9 entre 6 i 12 anys. Només quatre ofegaments greus han tingut lloc en piscines particulars; 13 en piscines municipals i d’equipaments esportius; i vuit en piscines de càmpings, hotels o cases de colònies.

Més meduses

Pel que fa a les trucades al telèfon d’emergències 112 relacionades amb les platges, fins aquesta setmana s’han rebut 1.353 trucades per 945 expedients. La majoria de trucades s’han rebut des del Barcelonès (208), seguit del Tarragonès (180) i l’Alt i Baix Empordà (157). Un 55% de les trucades han estat per demanar assistència sanitària, i un 29% per afectacions derivades de l’estat de la mar.

Quant a la presència de meduses a les platges catalanes, els municipis que han tingut més meduses són Sant Pere Pescador, Lloret de Mar, Sitges, Castelldefels, i Badalona. Segons dades de l’Institut de Ciències del Mar sí que s’ha detectat un major increment del nombre de meduses respecte a l’any anterior. A més, aquest 2024 cal destacar la presència, per primera vegada a les platges catalanes, d’un organisme marí, semblant a una medusa, conegut com a caravel·la portuguesa, una espècie extremadament urticant.

Campanya pel "Risc 0"

Aquest estiu s’ha fet una important campanya de sensibilització per evitar ofegaments al medi aquàtic sota el lema ‘a l’aigua, risc 0’. Entre altres, s'han imprès 100.000 ventalls que es distribueixen a les platges i piscines per part del voluntariat de Protecció Civil de diferents municipis. I a més, aquest dissabte es farà repartiment de ventalls sobre bany segur entre els viatgers dels trens de Rodalies de les línies de la costa R1 i R2 sud.