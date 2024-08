Olot clausura un bar del barri de Sant Roc per deficiències detectades durant una inspecció policial

La Policia Municipal d'Olot ha clausurat el bar del barri de Sant Roc per deficiències detectades durant la inspecció policial feta el mes passat.

Els agents el van precintar aquest dimecres de forma provisional fins que es resolguin les irregularitats administratives i de seguretat.

Aquest local generava molèsties veïnals i la policia sospitava que s'hi venien drogues. Per aquest motiu, el dia 18 de juliol s'hi va portar a terme una actuació policial per part del cos municipal, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. Aquesta va acabar amb 12 persones identificades. A més, van aixecar cinc actes per tinença de drogues i es van requisar.

En el local hi havia a més, un menor d'edat que s'havia escapat d'un centre i també van localitzar una altra persona, que es trobava de forma irregular a Espanya. Cosa que li va suposar un expedient d'estar irregular per part de la Policia Nacional.

Durant l'entrada al local, la Policia Municipal d'Olot va aixecar una acta administrativa als responsables del local per diverses infraccions.

Aquestes tenen a veure bàsicament amb temes relacionats amb el funcionament del local, d'una banda, referents a mesures de seguretat necessàries. I de l'altra, a millores que han de fer a les instal·lacions i que en el moment de la inspecció van detectar que no funcionaven o eren irregulars, indiquen fonts municipals. Un cop es solucionin i es confirmi que tot és correcte, s'aixecarà el precinte.