Pugen un 26% els testaments des de 2011 a Girona

L’acte de fer el testament es relaciona amb el final de la vida, però qualsevol persona pot deixar les seves voluntats escrites davant de notari a partir dels 14 anys. La forma més habitual de fer-lo és el que s’anomena testament obert i es fa davant de notari, deixant per escrit i de forma totalment lliure com ha de fer-se la gestió de béns de la persona interessada.

Sobre aquest tipus de testaments, el Consell General del Notariat ofereix dades entre 2011 i 2023 que permeten veure amb dades provincials quina és la tendència en el volum d’escriptures d’últimes voluntats durant l’última dècada. El 2011 un total d’11.179 gironins van deixar escrites davant de notari les seves últimes voluntats en aquesta modalitat habitual de testament. (També existeix el testament extraordinari, que es fa quan la persona té risc de mort imminent, i requereix la presència de diversos testimonis per acreditar-ne la veracitat).

Aquesta xifra es va mantenir estable durant uns anys, fins que l’any 2019 van començar a augmentar, tancant l’any amb 11.863 testaments. El 2020 van tornar a caure lleugerament per l’efecte de la pandèmia, se’n van fer 432 més que el 2018. Concretament, els notaris gironins en van fer 11.575, la segona xifra més elevada des de 2011 després de la de l’any anterior. A més, els notaris en van autoritzar 3.000 més durant el segon semestre de l’any.

Tendència a l’alça

Des de llavors, la tendència no ha deixat d’anar a l’alça, i any rere any han continuat augmentant progressivament, fins que l’any 2023 va tancar amb 14.353 testaments vitals, un 12% més que l’any anterior i un 26% més si ho comparem amb les dades de 2011. Durant els primers sis mesos de l’any se’n fan fer 7.464, mentre que els altres 6.889 es van fer l’últim tram.

El rècord també es va assolir a Catalunya, amb més de 136.000 testaments firmats, un 8% més que l’any anterior. Aquesta pujada també va anar acompanyada de més persones que van decidir firmar documents de voluntats anticipades, on es detalla la voluntat de l’interessat a l’hora d’enfrontar-se a una situació de malaltia incurable o discapacitant que ens resta o anul·la la voluntat. Aquesta voluntat s’aplicarà sempre que la persona no es trobi capacitada per a expressar la seva voluntat en aquell moment. De fet, segons dades de l’Observatori Notarial de Catalunya, la catalana és la comunitat on més voluntats anticipades s’han signat, un 60% del total a l’Estat.

Aquest fenomen es pot explicar, d’una banda, per l’augment de la població, però també perquè cada vegada la ciutadania està més informada d’aquesta possibilitat.

D’altra banda, el creixement dels testaments també està estretament relacionat amb l’aprovació de la Llei de l’eutanàsia el juny de l’any 2021.

Fer testament és més barat pels hereus que no fer-ne, perquè en el segon cas s’han de fer uns altres tràmits notarials que encareixen més el procés. D’altra banda, el Codi Civil català especifica en quins casos es pot optar a una herència en cas que no s’hagi deixat cap última voluntat. L’ordre va des de fills i descendents, a pares i ascendents, i en tercer lloc, vidus.