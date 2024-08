Absolt d’enganyar un empresari per quedar-se un xalet en un volcà d'Olot

L’Audiència de Girona ha absolt el prestador acusat d’estafar un empresari invident durant la firma d’un préstec que es va formalitzar el 26 d’abril de 2013. La sentència ha conclòs que no hi ha proves que l’acusat hagués enganyat l’empresari durant la firma de l’escriptura pública amb l’objectiu de quedar-se una finca situada al volcà de la Garrinada d’Olot que servia de garantia del préstec.

L’empresari va querellar-se al·legant que el pacte consistia en rebre un préstec de 150.000 euros que necessitava amb urgència per uns negocis del seu fill, però que només va rebre 100.000 euros. A més, va explicar durant el judici que els termes eren retornar-lo en un període de 4 anys, però que a la firma es va especificar sense el seu consentiment que eren quatre mesos. Segons ell, el prestador es va aprofitar de la seva ceguesa per fer-li firmar un xec de 50.000 euros que anava a favor del mateix prestador. A més, també va indicar que el notari havia fet malament l’escriptura.

Finalment, el tracte no es va complir. Com que no va rebre els 50.000 euros, no va tornar-li cap quantitat al prestador. Aquest va iniciar accions legals i la finca se li ha adjudicat, però no en pot disposar perquè està ocupada. De fet, el prestador va dir durant el judici que era ell qui havia patit l’engany, perquè ni havia recuperat els diners ni podia disposar de la casa tot i pagar-ne càrrecs i embargaments.

Ni estafa ni engany

La sentència no admet cap de les consideracions de les acusacions, que demanaven 5 anys de presó al prestador, indicant que no ha quedat demostrat que s’hagi dut a terme cap estafa ni engany durant la firma de l’escriptura. En primer lloc, perquè no hi ha proves que quan es va firmar, l’empresari tingués ceguesa total. El mateix notari va declarar al judici que ni li van fer constar, ni va notar que l’home tingués problemes a l’hora de firmar o caminar pel despatx. Cap informe mèdic ho avala, tampoc.

Els magistrats de la secció quarta tampoc veuen cap indici d’estafa o engany en el xec. En aquest sentit, acullen la tesi de la defensa, representada per Carles Monguilod, que va deixar clar durant la vista que el préstec era en realitat de 100.000 euros, i que l’empresari li va prometre tornar-li 150.000 euros, és a dir, van pactar un préstec usurari. Per això, el xec era una maniobra per despistar el notari i que no s’adonés d’aquesta irregularitat. Tot i que la defensa volia que s’iniciessin accions contra l’empresari per fals testimoni i estafa, el tribunal subratlla que no s’acordarà, perquè no ha quedat acreditat que l’empresari firmés el contracte amb l’objectiu de no retornar els diners. «Tant el querellat com el querellant van actuar fora de la llei emmascarant un negoci jurídic com és el préstec usurari i fent tripijocs per ocultar-ho», conclou.

