L’onada de calor deixa la temperatura mitjana més alta dels últims 20 anys

La forta onada de calor que les comarques gironines (i el conjunt de Catalunya) han viscut aquesta setmana ha deixat les temperatures mitjanes més altes dels últims vint anys, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Es tracta dels dies més calorosos del que portem d’estiu, però malgrat que s’ha batut el rècord històric de temperatures a Torroella de Fluvià, Sant Pere Pescador i la Tallada d’Empordà, al conjunt de Catalunya no ha estat una onada de calor tan intensa com la que es va viure a finals d’agost de l’any passat, ni tampoc s’han registrat màximes tan extremes com les viscudes durant l’històric pic de calor del 18 de juliol també de l’any passat. La dinàmica d’elevades temperatures es va trencar ahir a la tarda amb l’arribada de tempestes, que van propiciar una caiguda de les temperatures i xàfecs especialment intensos en alguns punts del Ripollès. A Sant Joan de les Abadesses, per exemple,van caure gairebé dinou litres per metre quadrat en mitja hora, dels quals quinze van caure en només deu minuts. A altres punts de la Catalunya Central, com el Berguedà i Osona, van caure fortes pedregades.

Malgrat que el Meteocat qualifica tot el mes de juliol com a càlid i sec, subratlla que Catalunya va viure onada de calor especialment «intensa i general» entre el dilluns 29 de juliol i el divendres 2 d’agost. Durant aquest període, la temperatura màxima va superar els 40 graus a diversos punts de l’interior, però també del prelitoral i la Costa Brava. El pic de calor més intensa va arribar el dimecres 31 de juliol, sobretot al nord-est, amb màximes d’entre 41 i 43 graus a l’Empordà, el Pla de l’Estany i la Garrotxa. En tres municipis -Torroella de Fluvià, Sant Pere Pescador i la Tallada d’Empordà- es va batre el rècord històric de calor.

Si una cosa ha caracterizat aquesta onada de calor és que la temperatura més elevada no s’ha registrat als indrets típicament més calorosos del país (com les comarques de Ponent i la Vall de l’Ebre), sinó a les comarques gironines El vent de garbí que va bufar dimecres 31 va impedir que es notés l’efecte moderador de la marinada, fet que va permetre que la temperatura fregués els 40 graus arran de mar i arribés fins als 43 a punts de l’interior de l’Alt Empordà, com Cabanes. Es tracta, més o menys, dels mateixos indrets on el 18 de juliol de l’any passat es va arribar fins als 45 graus, una temperatura que fins llavors havia estat inèdita a Catalunya.

El Meteocat adverteix que, en el context actual d’escalfament, el nombre d’episodis de calor que impliquen més de 40 graus de temperatura han anat a l’alça en els darrers anys a Catalunya. Segons indica l’ens meteorològic, al llarg de la dècada passada encara es van observar alguns estius sense valors de 40 ºC a les estacions de de Catalunya (anys 2010, 2013 i 2014), mentre que l’any 2022 es van superar 14 dies, el 2023 12 dies i enguany ja portem 6 dies. Més enllà dels registres per sobre dels 40 graus i dels rècords, al llarg de l’episodi la temperatura màxima ha superat el llindar de perill per calor intensa almenys un dia a la gran majoria d’estacions de la xarxa meteorològica de Catalunya (159 de 185 estacions).

Arribada de tempestes

Les altes temperatures van deixar pas, ahir a la tarda, a fortes tempestes arreu del país, que van ser especialment intenses a la Catalunya Central i el voltant de Barcelona. Els Bombers van rebre, fins a les set de la tarda, 41 avisos relacionats amb aquest episodi de pluges, de les quals sis corresponien a punts de les comarques gironines. Tanmateix, la meitat de trucades es van fer des de Sant Pere de Torelló, on es va produir una de les principals pedregades.

Segons va informar el Meteocat, es van produir calamarsades i pedregades a l’extrem nord del país, en alguns casos amb diàmetres d’entre dos i quatre centímetres.

Pel que fa a les afectacions viàries, la C-37 va quedar tallada durant aproximadament mitja hora al túnel de Bracons en els dos sentits de la marxa per una calamarsada, entre altres incidències. A més, segons va informar Protecció Civil, les tempestes elèctriques van obligar a hissar la bandera vermella a les platges de Sant Pere Pescador i l’Escala. A Portbou, d’altra banda, el vent es va deixar notar amb força, ja que va assolir ratxes de fins a 108 quilòmetres per hora.

L’arribada de la pluja, a més, va comportar una caiguda en picat de les temperatures. Així, a Puigcerdà es va passar dels 30 graus als 16 en només tres hores, segons el Meteocat, mentre que a l’estació d’Olot es va caure dels 36 graus que hi havia al migdia als 18 de mitja tarda.

Davant d’aquesta situació, Protecció Civil va mantenir activada l’alerta a diferents punts de Catalunya, incloses les comarques gironines.