Més de 26.000 euros per a rehabilitar de centres de culte gironins

Tres temples del Bisbat de Girona, així com la Iglesia de Dios-Centre Cristià Fe, Esperança i Amor de Salt, rebran finançament de la Generalitat (a través de la Direcció General d’Afers Religiosos) per a la rehabilitació dels seus centres de culte. Es tracta de quatre de les propostes que han resultat beneficiades de la línia d’ajudes oberta en els darrers mesos pel Govern català, i que sumen més de 26.000 euros. El llistat de beneficiaris també inclou centres d’altres confessions com els Testimonis de Jehovà o l’Església Ortodoxa Espanyola, tot i que no se n’especifica la localització i, per tant, no es pot determinar si corresponen a la província.

Les subvencions atorgades estan destinades a finançar actuacions per a la millora en matèries com la seguretat, la higiene i salubritat, així com per evitar molèsties a tercers -per exemple, a través de la insonorització de locals- i la sostenibilitat en locals destinats als centres de culte. Al conjunt de Catalunya, 62 entitats rebran ajuts per dur a terme un total de 84 actuacions.

En el cas del Bisbat de Girona, ha rebut diners per tirar endavant tres projectes. El primer consisteix en la consolidació de la porta d’enrada de l’església parroqiual de Fontclara, al Baix Empordà, per tal de garantir-ne la seguretat. Es tracta d’una obra que té un cost total de 4.805 euros, dels quals la Generalitat en subvencionarà 1.105.

En segon lloc, el Bisbat també rebrà 4.561 euros per millorar l’accessibilitat de l’entrada de l’església parroquial de Garrigàs. En aquest cas, el preu total de l’obra ascendirà a 19.139 euros.

Finalment, la tercera obra que farà el Bisbat serà la climatització de l’església parroquial de Malgrat de Mar (a la comarca del Maresme) per tal de millorar-ne l’eficiència energètica. En aquest cas, dels 27.888 euros que costarà, rebrà una subvenció de 6.279 euros.

Millores també a Salt

D’altra banda, la Iglesia de Dios-Centre Cristià Fe, Esperança i Amor de Salt també rebrà una subvenció de 14.283 euros per fer millores que permetin l’adequació del seu local a la llei de locals de culte. El preu total de les obres, en aquest cas, és de 24.741 euros.

Amb la publicació de la resolució de concessió definitiva, es tramitarà el pagament d’una bestreta del 50% de l’import concedit. El 50% restant es tramitarà un cop justificada l’actuació.

